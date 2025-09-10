東京午前のドル円は昨日海外市場でいったん１４６円３１銭まで下げた後、下げ分を解消してさらに上昇するなど、ドル高が優勢となった流れが継続。東京市場に入って、

ＮＹ市場午後に上値を抑えていた１４７円５０銭手前の売りをこなし、一時１４７円５７銭を付けた。ストップロス注文を巻き込んだドル買い円売りが一服すると、すぐに利

益確定売りが入り、１４７円３０銭前後まで下げている。



本日２１時半の米生産者物価指数、明日の米消費者物価指数を前に、行き過ぎた動きへの警戒感が見られた。



ユーロドルは１．１７００を挟んでの推移。昨日ＮＹ市場でのドル全面高もあって上値が重く、東京市場に入って１．１６９０まで下げたが、その後少し買い戻された。



ユーロ円は１７２円４０銭台での推移。対ドルでのユーロ売りや、ドル円の高値からの調整などが重石となり、少し上値が重い。



ポンド円は１９９円３０銭前後での推移。昨日ロンドン市場での円高局面で１９８円８０銭台を付けた後、ＮＹ市場昼頃に１９９円台前半に戻すと、東京午前にかけて落ち

着いた動きが続いている。



MINKABUPRESS 山岡

