Æâ»³ÍýÌ¾¡¢Âè£±»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡ÖÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¡×É×¤ÎµÈÅÄ±Éºî¤â´î¤Ó¤Ä¤Å¤ë¡Ö£µ£¶ºÍ¤Î¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¹¾Ð¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâ»³ÍýÌ¾¡Ê£´£³¡Ë¤¬£±£°Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè£±»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¡Ê£µ£¶¡Ë¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æâ»³¤Ï¡Ö½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¤³¤í¡¢Êì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ËÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Ç¥¿±Ãæ¡¢´î¤Ó¤È¶¦¤ËÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤´Êó¹ð¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤·¤Æº£¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯ÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤Ë´¶Æ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿Æü¾ï¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡É×¤ÎµÈÅÄ¤â¡Ö¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÀÄ¶õ¤ÎÄ«¡¢²æ¤¬²È¤ËÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Âô»³¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤¤¤ÞÀÖ»Ò¤ÏÊì¤Î¶»¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿²Â©¤ò¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÍ»Ò¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤âÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£56ºÍ¤Î¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È´î¤Ö¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿¤òÂè°ì¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆºÊ¤ÎÂÎÄ´¤ä°é»ù¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Ä¤Ä¡¢»Å»ö¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¼¤¤¤´Íý²ò¤È¡¢°ú¤Â³¤¤Î¤´°¦¸Ü¡¢¤´»ØÆ³¤Î¤Û¤É¡¢¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡Æâ»³¤ÏµÈÅÄ¤È¥É¥é¥Þ¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£Êª»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡Ê¤¤¤Á¤ê¤å¤¦¤Þ¤ó¤Ð¤¤¤Ó¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿£²£°£²£±Ç¯£±£±·î£²£±Æü¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£