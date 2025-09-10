Rakuten Kobo¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥êー¥Àー¡ÖKobo Clara Colour¡×¤Î¿·¿§¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ò9·î24Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï·èÄêËÜÆü9·î10Æü¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¡¡Rakuten Kobo¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥êー¥Àー¡ÖKobo Clara Colour¡×¡Ê¥³¥Ü ¥¯¥é¥é ¥«¥éー¡Ë¤Î¿·¿§¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ÎÈÎÇä¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç9·î24Æü³«»Ï¤¹¤ë¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï26,800±ß¡£ÈÎÇä³«»Ï¤ËÀè¹Ô¤·¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤òËÜÆü9·î10Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖKobo Clara Colour¡×¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡Ö³ÚÅ·KoboÅÅ»Ò½ñÀÒ¥êー¥Àー¡×¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥«¥éーÂÐ±þ¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¥êー¥Àー¡£16GB¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾®Àâ¤ÇÌó12,400ºýÊ¬¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÇÌó248ºýÊ¬¤Î¥Çー¥¿¡ÊÃí¡Ë¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ÖIPX8¡×µ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿ËÉ¿åµ¡Ç½¤äComfortLight PRO¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥È¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤ÊÆÉ½ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³ÚÅ·KoboÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡×¤ä²ÈÅÅEC¥µ¥¤¥È¡Ö³ÚÅ·¥Ó¥Ã¥¯¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡×¡¢¡Ö¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¡×¡¢¡Ö¾å¿·ÅÅµ¡¡×¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡×¡¢¡ÖÆó»Ò¶ÌÀî ÄÕ²°²ÈÅÅ¡×¤ÎÅ¹Æ¬¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½ç¼¡Í½Ìó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡ËÆâÂ¢¥á¥â¥ê¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È·Á¼°¤Î½ñÀÒ1ºýÊ¬¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤òÌó1MB¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯1ºýÊ¬¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤òÌó50MB¤È¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿ÍýÏÀÃÍ
¡ÖKobo Clara Colour¡×À½ÉÊ³µÍ×
¡¦Í½Ìó³«»ÏÆü»þ¡§9·î10Æü10»þ
¡¦¹ñÆâÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü»þ¡§9·î24Æü10»þ
