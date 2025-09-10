【新興国通貨】米国が欧州へ対中・印関税強をを要請方針報道受けて元安も限定的＝中国人民元



米国が対ロシア制裁強化として、ロシア産原油を受け入れているインドと中国について、欧州に対中国・インドへの１００％関税を要請方針との報道に、朝は少し元安進行。ドル人民元は昨日終値の７．１２４０元前後から７．１３０６元を付けた。もっとも７．１２６０台に戻してきており、元安の動きは限定的に留まっている。

対円では昨日の海外市場での元高と、ドル円の安値からの反発を受けて、中国市場開始直後に２０円７１銭を付けた。その後少し落として２０円６７銭での推移。



USDCNY 7.1260 CNYJPY 20.673

外部サイト