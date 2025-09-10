【App Store iPhoneゲームチャート】『怪獣８号 THE GAME』が2週連続の首位（9/1〜7）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2025年9月1日〜7日）では、「無料ゲームチャート」1位に『怪獣8号 THE GAME』、「有料ゲームチャート」1位に『８番出口』がランクインし、ともに首位をキープした。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆『怪獣８号』おなじみの登場人物に加え、オリジナルキャラクターも登場
「無料ゲームチャート」1位の『怪獣8号 THE GAME』は、『少年ジャンプ＋』で連載、世界的なヒットを記録した漫画・アニメ『怪獣8号』の世界観を存分に味わえるターン制コマンドバトルゲーム。災害のごとく、突如としてあらわれる巨大な「怪獣」たちと、怪獣を討伐する「日本防衛隊」との数々の死闘が、ハイエンドなグラフィックで再現されている。おなじみのキャラクターに加え、本作だけのオリジナルキャラクター「四ノ宮サガン」も登場する。
続く2位も、前週と変わらず『ACECRAFT』がランクイン。本作は一人でも二人で協力しても楽しめる縦スクロールの弾幕シューティングゲーム。アタッチメントと呼ばれるアイテムがランダムで入手でき、プレイヤーはそれらを戦略的に獲得して、自分の能力を向上させていく。レトロなカートゥーン調で描かれているイラストデザインが特徴の1つだ。
今週は3位の『にゃルケミスト - ネコのマージ製作』が順位を上げたほか、『P5X ペルソナ５: The Phantom X』（4位）、『ドゥームズデイ：ゴジラxコング 新たなる帝国コラボ開催中！』（6位）、『戦国戦輝』（8位）が10位圏外から浮上した。
◆実写映画もヒット中、『8番出口』が2週連続で首位に
一方「有料ゲームチャート」1位の『8番出口』は、SteamやNintendo Switchですでに配信されていた人気タイトルのiOS版。地下鉄の構内のような不気味な世界観のステージが特徴。一見同じデザインの駅の通路だが、ちょっとした違いがある場合は引き返し、違いがない場合は次のステージに進むというのが本作のルール。0番出口からはじめ、最終的には8番出口まで辿り着くことを目指す。
本ゲームは、二宮和也主演で実写化した映画『８番出口』が8月29日に公開され、全国映画動員ランキング2位に初登場。公開2週目の週末も（9月5日〜7日の3日間集計）、動員46万6000人、興収6億6700万円をあげ、全国映画動員ランキング2位に登場する評判で（ともに興行通信社調べ）、映画の盛り上がりにあわせてダウンロード数を伸ばしたとみられる。
続く2位、3位も前週と変わらず、それぞれ『Minecraft』（2位）、『スイカゲーム-Aladdin X』（3位）と根強い人気を誇る2作がランクイン。5位は、ドット絵がかわいらしいシミュレーションゲームで知られるカイロソフトの『魔王城ものがたり』で、初登場以来5週連続でTOP5入り（2位→2位→3位→4位→5位）を果たしている。
ランキングTOP10は「ORICON NEWS」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
