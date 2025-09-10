田中みな実、つややか美デコルテに手を這わせアピール 映像投影で照れ笑い
俳優の田中みな実が10日、都内で行われた『ニベア ルーセントビューティー 美容液ボディミルク』発売記念PRイベントに登壇した。
【全身ショット】美しい！タイトな肩出しドレスで登場した田中みな実
田中は「ニベア ルーセントビューティ」の新イメージキャラクターに就任。ニベア花王の調査では、フェイスケア級で透明感のある美肌を追求するケアがユーザーに求められていることがわかった。これにより発売されるのが、新シリーズ「ニベア ルーセントビューティ」となる。田中の起用理由について、ニベア花王は「これまでニベアの洗顔料や日焼け止め、メイク落としのコミュニケーションなどにも出演していただいております。ブランドが持つ美容のイメージをさらに押し上げ、納得性をもって展開し利用してもらいたい」とコメントした。
就任の感想について、田中は「とても光栄に思っています。ニベアさんにはいろんな商品でお世話になっておりまして、ボディ系の商品は以前から憧れていた商材だったので、うれしく思っています」と語った。
田中は、つややかなデコルテをあらわにした淡いブルーのドレスを身にまとい登場した。この日は田中の美デコルテにCMを投影する「デコルテ美肌スクリーン」のデモンストレーションを披露。田中が自身のデコルテに商品を塗布。するりとデコルテに両手を這わせると、最初は余裕の表情だった田中も照れ笑い。いざ文字がデコルテに投影されると、つい笑みをこぼし、終わると「いかがでした？」と恐る恐る問いかけ、会場から拍手が起こるとホッとした表情を見せていた。
その後、会見前の朝に収録されたデコルテへのCM投影の映像も上映された。田中は「意外と難しくて。みなさんが想定されていたよりも私のデコルテが小さくて調整していただいたり」「本当は直接お見せしたかったんですけど、ちょっとした距離とか向きで緻密な調整があって」と、「デコルテ美肌スクリーン」の難しさを明かした。この日はCMの監督が来て事前収録の映像を撮影したとして、「スパルタ監督なので、ハイッ！って感じでした」と笑顔で振り返った。
田中が出演する新CMは、14日より全国で放映される。
会見にはほかに、ニベア花王マーケティングブランドマネージャー・小芝佳介氏が登壇した。
