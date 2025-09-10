【国際親善試合】アメリカ代表 2−0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）

【映像】望月と長友の守備が甘く失点した一部始終

アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月10日、オハイオ州コロンバスでアメリカ代表と対戦。0−2で敗れた。

2026年ワールドカップ開催国での貴重な国際親善試合シリーズ。中2日での大きな移動、時差などを考慮した森保一監督は、9月7日のメキシコ戦（0−0のドロー）からスタメン全員を変更した。

前半からほぼ互角の展開になったが、30分に失点を喫してしまう。MF鈴木唯人からMF伊東純也へのパスがずれてロストしたボールを左サイドに運ばれ、そのまま自陣でパスを回される。

アメリカのMFマクシミリアン・アーフステンは1対1で、日本のMF望月ヘンリー海輝をフェイクで翻弄してクロスを上げる。マイナス気味の鋭いボールに合わせたのが、FWアレックス・センデハスだ。DF長友佑都とFW前田大然の間から出てくると、戻りながらの体勢で左足ダイレクトボレーを放ち、豪快にゴールネットを揺らした。

この失点シーンには、日本のサッカーファンも反応。SNSでは「長友が寄せきれず…」「これはシュートがうまかった」「えぐいシュート決められた」「ヘンリーが軽かったなー」「あんだけ人数いて打たせたらいかんやろ」「望月も長友ももう少しいい対応出来れば防げた失点だったな」「ゴラッソや」などの反響が出た。

実際、長友も試合後のフラッシュインタビューで、「失点シーンはもっと（相手に）寄せられないと、ワールドカップじゃやられてしまう」と反省を口にした。

日本は65分にもFWフォラリン・バログンにゴールを決められ、0−2で敗戦。アメリカ遠征を1分1敗で終えた。

（ABEMA／サッカー日本代表）

