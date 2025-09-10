映画作家ネリー・カプランが手がけた4作品を一挙公開する特集上映『ネリーに気をつけろ！ネリー・カプラン レトロスペクティヴ』が、12月26日よりBunkamura ル・シネマ渋谷宮下ほかにて全国順次公開されることが決定した。

1931年、アルゼンチンに生を受けたカプランは、フィルムアーキビストの国際会議のアルゼンチン代表としてフランスを訪れる。まもなく彼女は、フランス映画の名匠アベル・ガンスの知己を得、その映画制作に協力。やがてカプランは、シュルレアリスム小説家、批評家、ドキュメンタリー作家などのキャリアを経て、長編劇映画作家の道を歩みはじめる。

デビュー作『海賊のフィアンセ』はヴェネチア国際映画祭でプレミア上映され、パブロ・ピカソをして「芸術の域まで高められた尊大さ……ルイス・ブニュエルの最高傑作並みの作風だ」と言わしめた。

このデビュー作以来、カプランは保守的な価値観に“抵抗”“反抗”する女性たちを描き続けたが、原題や内容とは無縁の“情欲的”な公開題が付され、商業的には「ポルノ映画」として消費されることもしばしばだった。しかし、カプランが描く女性に認められる、家父長制社会の権力勾配を大胆に転覆させる奔放さは、現代的な文脈で再評価され始めている。2019年にはニューヨークでカプランのレトロスペクティヴが展開された。日本では、2024年に東京日仏学院で開催された『フランス映画と女たち PART2』内で『海賊のフィアンセ』が特別上映された。

本企画では、ヌーヴェルヴァーグを支えた俳優の一人、ベルナデット・ラフォンが主演を務め、カプランが「現代の魔女の物語」と語る長編監督デビュー作『海賊のフィアンセ』、ギャング一味に誘拐された令嬢クッキーが千変万化の“顔芸”で躍動する『パパ・プティ・バトー』、エリック・ロメールに先駆けて“アレ”を画面に捉えたスラップスティック・ロードムービー『シャルルとリュシー』、とある南国の孤島を舞台に、裕福な3世代の女たちが文学者の男を手玉に取って翻弄する『愛の喜びは』の4作品が上映される。

公開されたポスタービジュアルでは、『海賊のフィアンセ』でマリー役を務めている主演ラフォンの顔が大きく据えられ、不敵な表情でこちらを見つめている。そして各作品から切り取られたキャラクターが配置される中、左下には犬を伴ったカプラン本人の姿も見られる。

特集上映『ネリーに気をつけろ！ ネリー・カプラン レトロスペクティヴ』特報映像

あわせて公開された特報映像は、各作品からキャラクターたちの表情の豊かさを感じられるカットで構成。背景に流れるモールス信号の音は『愛の喜びは』に登場するものとなっている。

さらに、東京日仏学院で開催中の『フランス映画と女たち PART3』の特別連携企画「ヌーヴェルヴァーグの周縁で／ネリー・カプラン＆メーサーロシュ・マールタ」にて、『ナミビアの砂漠』『あみこ』の山中瑤子監督をアフタートークに迎えて『海賊のフィアンセ』が9月14日に先行上映される。（文＝リアルサウンド編集部）