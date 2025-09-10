Ý¯ºä46¡ß¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥Ü¡¢¤Ê¤¼Áý²Ã¡©¡¡¡ØAniplex Online Fest¡Ù½Ð±é¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¦¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬Ã´¤¦¡ÈÉ¬Á³¤ÎÈ´Å§¡É
¡¡Ý¯ºä46¤È¥¢¥Ë¥á¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¡¢¶áÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØAniplex Online Fest 2025¡Ù¤Ø¾¾ÅÄÎ¤Æà¤È¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Ô¥Ã¥«ー¥ó¡ª¡×¤òÍÙ¤ë¥¥åー¥È¤Ê¾¾ÅÄÎ¤Æà¡õ¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë
¡¡ÇµÌÚºä46¤äÆü¸þºä46¤ò´Þ¤àºäÆ»¥°¥ëー¥×¤¬¥¢¥Ë¥á¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢ÆÃ¤ËÝ¯ºä46¤Ï¼çÂê²ÎÄó¶¡¤ä´ü´Ö¸ÂÄêÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥á¥ó¥Ðー¸Ä¿Í¤Î´Ø¿´¤äÅ¬À¤ò¼´¤Ë¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¾¾ÅÄ¤È¿¹ÅÄ¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬Á³¤ÎÈ´Å§¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸À¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Þ¤º¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¥¢¥Ë¥á»º¶È¤Î¸½ºßÃÏ¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸ä³Ú¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤â¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£YOASOBI¤äCreepy Nuts¤¬¥¢¥Ë¥á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³¤³°¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈôÌö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¾ì¤À¡£Netflix¤äCrunchyroll¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤â¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÁØ¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á¤Ï¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ò¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÏÃÂê¤ò¹¤²¤ëÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¹¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ý¯ºä46¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ø¥Ó¥ë¥Ç¥£¥Ð¥¤¥É -¥Ö¥é¥¤¥È-¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¡£¾¾ÅÄ¤È¿¹ÅÄ¤¬¡È±þ±çÂç»È¡É¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¥²ー¥à¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥Ò¥Î¥«¥ß·ìÉ÷ëý2¡Ù¤Î¼Â¶·¥×¥ì¥¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤È¿¹ÅÄ¤ÏÝ¯ºä46¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë°ÆÆâÌò¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ý¯ºä46¤È¥¢¥Ë¥á¤Î¿ÆÏÂÀ¤Î¿¼¤µ¤¬¤è¤êÉ½¤ì¤¿»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ÅÄ¤È¿¹ÅÄ¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¥Ô¥Ã¥«ー¥ó¡ª¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£Giga¡¢TeddyLoid¡¢DECO*27¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÝ¯ºä46¤Î¥Ý¥Ã¥×¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë»î¤ß¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¿¹ÅÄ¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿¿Ùõ¤Ê°¦¾ð¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ý¯ºä46¡ß¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¥³¥é¥Ü¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤Ï¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡ÙÀëÅÁÂç»È¤Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ý¯ºä46¤ÎÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÈÊª¸ìÅª¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¿ÆÏÂÀ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤À¤í¤¦¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ëMV¤Ï¡¢Êª¸ìÀ¤³¦¤ò¿¼¤á¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë²ò¼á¤ò°Ñ¤Í¤ëÅÀ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖStart over!¡×¤Ï¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥¥ë¥¢¡á¥¾¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤È³Ú¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Î¼êË¡¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë»îÎý¤äÀ®Ä¹¤È¶Á¤¹ç¤¤¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¶¯¤¤Ë×Æþ´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤È¿¹ÅÄ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÅ¬À¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡ØAnimeJapan 2025¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ò¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÌ³¤á¤ëÃæ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹ÅÄ¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¥²ー¥à¤Ø¤Î°¦¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÀëÅÁÂç»È¤âÌ³¤á¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÓÏ¹¥¤äÇ®ÎÌ¤¬´ë²è¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ä¤·¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ò¶¦Í¤¹¤ë´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ï°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£PR¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂ¦¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë°¦¾ð¤ä´Ø¿´¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò´Þ¤á¡¢¡ØAniplex Online Fest 2025¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¾¾ÅÄ¤È¿¹ÅÄ¤ÎÈ´Å§¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤È¥¢¥Ë¥á»º¶È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤Ï¡¢À¼Í¥¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤ÎÄêÃå¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëº£¤ÎÝ¯ºä46¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Á³¤ÎÀïÎ¬¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬Î©¤Ä¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥Ë¥á¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤¤¤¦¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢Ý¯ºä46¤¬¥¢¥Ë¥á¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«――¡£¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
