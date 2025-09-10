「触っていいんですか？」いえ、むしろ触ってほしいんです！撫でられ待ちの柴犬の姿に10万いいね
【写真を見る】「さあ、どうぞ…！」柴犬のかわいすぎる「触ってほしいポーズ」が話題！
動物達にも様々な性格がありますが、中でも人見知り知らずの動物は初対面の人に物怖じせず甘えたりすることも。
今回ご紹介するのも、そんな人懐っこいワンコの写真。お散歩中に出会った方に撫でてもらおうと準備万端な柴犬の写真が、SNSで10万いいねを集めて話題になっているんです！一体どんな姿だったのでしょうか。
飼い主である豆柴はなこちゃん（@mamesiba_875）さんがXに投稿されたのは柴犬のはなこちゃんが道端で仰向けになってこちらを見つめている写真。
「お散歩中にお会いした方に『触って大丈夫な子ですか？』って聞かれたので、『むしろ、触ってほしい子なんです』っていう会話してる時の待っている犬」とコメントが添えられていることから、散歩中に出会った方に撫でてもらおうと寝そべっている様子。片足を上げて「さあ、どうぞ…！」と言わんばかりにこちらを見てアピールしている姿があまりにもかわいい1枚です！
飼い主さんにこちらのポストの反響をお伺いすると「びっくりしました（笑）これは日常的に起こっていることなので、このようなたくさんの反響をいただき、うれしく思います」とのこと。中でも「撫でてみたい！」というコメントが多かったようで「もし機会があれが、はなこも喜んじゃうはず」とお答えいただきました。喜んでもらえるなら是非こちらも撫でさせていただいきたい！と思っちゃいますね。
さらに「SNSでつながっていない、お散歩でたまに会う犬連れの方から、『見たよ！』と声をかけていただきました」と周囲の方からの反応も教えてくれた飼い主さん。「いろんなところで見られてるんだなぁーと（笑）」とおっしゃっており、その反響の凄さに驚かれていました。
ちなみに、撫でられるのが大好きだというはなこちゃん。もしや会話がわかるのでしょうか…？それとも撫でられる雰囲気を感じ取っての待ちポーズ…？思わず気になり質問したところ「きっと犬に対して好意的な方がわかるのでしょうね」とのご回答が。
飼い主さんいわく「お会いした方が優しい眼差しで、はなこを見てくださっていたので『いける！撫で撫でしてもらえる！』とわかったのだと思います」とのことで、初対面でも人柄を読み取って接する事ができるからこそ、素直に甘えられるのだなとはなこのちゃんの凄さを感じます。
そんなはなこちゃんを見た時の心中を「『はいはい、いつもの人たらしが始まったな』と心の中で笑ってました（笑）」と振り返る飼い主さん。人たらし…確かにそうかもしれません…！
さらに過去のポストを遡っていると「病院の待ち合いにて不安そう。この後、診察台でゴロンコしておなか見せてた」というコメントが添えられた1枚の写真を発見。病院が苦手なのか少し不安げな表情にも見えるはなこちゃんが写っているのですが、実はこの後、診察台でお医者さんにおなかを見せていたとのこと！
苦手な病院でも撫でられ待ちポーズをするはなこちゃんですが、今までに「撫でられ」を拒否したことはあるのでしょうか？と飼い主さんに伺うと「家族に対しては、撫でてもらいたいタイミングが合わない時はそっぽ向いてどっかいっちゃいます。かまってほしくない時だってあるみたいです」と気まぐれな部分もあることを教えていただきました。ご家族が大好きで信頼しているからこそで、気まぐれも甘えなのかなとお話を聞いてニコニコしちゃいました。
ちなみに、はなこちゃんが好きな撫でられポイントをお聞きすると「おなか全開で撫でられにいきます！首元や胸まわりも気持ちいいみたい」と飼い主さん。やはりおなかを全開にしているのは撫でられ待ちの合図なのかも…？
そんなはなこちゃんの性格は、飼い主さんいわく「柴犬らしく、気分屋なところもたくさんあります。ワンちゃんに対しても好き嫌いははっきりしてるし、歩きたくない時は動かないし。それでもやっぱりかわいがってくれそうな人は好き！」とのこと。気分屋さんなのもたしかに柴犬らしくてかわいいなと思ってしまいます。
最後に、はなこちゃんの最近のかわいかったエピソードをお聞きすると「4歳なんですが、ちょっと落ち着きが出てきたのかなーと思うこともよくあります。それでもはしゃいで家族をお迎えしてくれたり、初対面でおなかを見せて寝転んじゃったり…など、日常にかわいい姿があふれています」と教えてくれた飼い主さん。ちょっぴり大人になってもあどけなさやかわいさは健在なようです！
豆柴はなこちゃん（@mamesiba_875）さんのXには様々な場所で撫でられ待ちをしているはなこちゃんの写真がたくさん！いろんな姿も見れちゃうので要チェックです！
文＝SI