SOPHIA松岡充主演舞台で初共演の小林亮太「目で心を射抜かれた」人気シリーズで主従関係を演じた先には「長い付き合いになれそうな予感」

SOPHIA松岡充主演舞台で初共演の小林亮太「目で心を射抜かれた」人気シリーズで主従関係を演じた先には「長い付き合いになれそうな予感」