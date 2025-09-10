ÁÆÉÊ¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øº´¡¹ÌÚÄ¾¿Í¡Ù¤è¤ê¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÄ¾¿Í¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²Î¡×MV¸ø³«¡¡¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â
¡¡ÁÆÉÊ¤¬¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øº´¡¹ÌÚÄ¾¿Í¡Ù¤òËÜÆü9·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖÄ¾¿Í¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²Î¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛÁÆÉÊ¡¢¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯»þÂå¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÄ¾¿Í¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²Î¡×MV¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤¬¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤Ø¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¡£MV¤Ç¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤ÎÍÄ¾¯»þÂå¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¼Ì¿¿¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÀµÌÌ¤ò¸«¤¹¤¨¤ÆÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ²Î¤¦ÁÆÉÊ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Á°ºî¡ØÀ±ºÌ¤ÈÂçµÁ¤Î¥¢¥ê¥¢¡Ù¥ê¥êー¥¹¸å¤Ë³«ºÅ¤·¤¿2ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²»³Ú¤È¤Ï²¿¤«¡©¡É¤ò¿¿Ùõ¤Ë¹Í¤¨¡¢¤È¤³¤È¤ó¤Þ¤ÇÄÉµá¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CD¤Î½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Ë¤Ï¡¢2¼ï¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë±þÊçÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥êーÍÑ»æ¡Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡Ë¤¬ÉõÆþ¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Ï¡ØÁÆÉÊ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº× 2025¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÁÆÉÊ¤¬ÄÁ¤·¤¯¡È¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ò¤·¤Þ¤¯¤ë¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Ï¡ØÁÆÉÊ½éÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¡ÖÁÆÉÊ¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¡×¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÁÆÉÊ¤Î¿ÍÀ¸½é¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑµÒ10Ì¾¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±þÊç¤Ï9·î16Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÁÆÉÊ¤ÏËÜºî¤ò·È¤¨¤Æ10·î¤ËZepp¥Ä¥¢ー¡Ø¿·À¤³¦¤è¤ê¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë