寝苦しい夜に最強の解決策‼【アイリスオーヤマ】の冷感布団がAmazonで売り出し中！睡眠の質を上げて日中のパフォーマンスを上げよう‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
異常な暑さを冷感で乗り切れ！【アイリスオーヤマ】の冷感布団がAmazonで売り出し中！夏の寝苦しさの最強打開策‼
アイリスオーヤマから、ポリエチレンを使用した高密度の接触冷感生地を採用した肌掛け布団が登場！ひんやりと冷たい冷感生地と、タオルのようなさらっとした肌触りが特徴の吸水速乾生地の2種類の生地が楽しめるリバーシブル仕様。寝苦しい夜に最高の味方となってくれることだろう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
「【アイリスオーヤマ】寝汗さらっと強冷感肌掛け布団 ダブル Q-MAX0.552 ひんやり/さらさらが選べるリバーシブル 抗菌防臭・丸洗いOK ウルトラひんやり 接触冷感 夏用 ブルー KKF-NPES3-D」は接触冷感でひんやり涼しい肌掛け布団だ。吸湿性に優れており、寝汗を素早く吸収して快適に過ごすことができる。
→【アイテム詳細を見る】
寝汗の影響を受けやすい寝具だからこそ、抗菌防臭加工を採用。かつ、汗や汚れが気になったら家で手軽に洗濯できるため、いつも清潔に保てる。
タオルのような触り心地のシンカーパイル地は吸水速乾生地で、汗をかいてもすぐに乾きベタつきにくい。ひんやりと冷たい冷感生地とのリバーシブルで、さらりと快適に過ごせる。
→【アイテム詳細を見る】
ピローパッドや敷きパッドなど、他のシリーズ寝具と合わせると更に効果的。日中の暑さダメージは快適な眠りによって回復しよう！
