Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が自身のInstagramを更新。9月9日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『M:ZINE LIVE』のオフショットを公開した。

【写真】ミセス若井滉斗のスーツ姿＆DJスタイルショット／中央でポーズするミセス若井と出演者たちの『M:ZINE LIVE』集合ショット／『M:ZINE LIVE』若井の舞台裏ショット

『M:ZINE LIVE』は、若井、松陰寺太勇（ぺこぱ） 、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）がMCを務めるテレビ朝日の音楽バラエティ番組『M:ZINE（エンジン）』初の番組イベント。NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZ、IMP.の日韓4組のアーティストがパフォーマンスを披露した。

■ミセス若井滉斗、『M:ZINE LIVE』の美ビジュオフショット

イベント後、若井はオフショットを公開。まずは黒の縁取りが入った白シャツに、グレーのジャケットを纏ったシックな装い。黒い星を散りばめたネイルを施した手を顔の前に広げ、続くカットではラフにカメラを見下ろすポーズを披露した。

3・4枚目はイベントでのDJスタイルにチェンジ。サングラスにヘッドフォン、ゴールドのボリュームチェーンネックレスを合わせ、レコードをスクラッチする仕草やサングラスに手を添えて口を尖らせた姿など、“イケイケ”ムード全開の写真を投稿した。

若井は「お越しいただいた皆様、そして生中継を観てくださった皆様、本当にありがとうございましたっっ！」と感謝を伝えつつ、「DJになったりダンスモンスターになったり…」とイベントを振り返り、「出演してくれた4組のアーティストも最高だったね。M:ZINEの歴史に刻まれるとっても素敵な一日でした」と感想を綴った。最後は「これからもM:ZINEをよろしくねっっっ。また放送で会いましょう」と締めくくっている。

SNSでは「ビジュやばすぎかっこいい」「新ネイル最高にかわいい」「耳にも星ついてる！」「チャラ若井めっちゃ好き」「イケイケな滉斗くん最高」「ガチでDJ若井かっこよかった」「本当になんでも似合う」「よく見たら缶バッジつけてる！」といった絶賛のコメントが寄せられている。

■写真：中央でポーズするミセス若井と出演者たちの『M:ZINE LIVE』集合ショット

■写真：ミセス公式Xにアップされた若井の『M:ZINE LIVE』オフショット