まさに“至福”。ブラックサンダーの進化系バターがリニューアルして帰ってきた！

こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

2024年にブラックサンダーシリーズの頂点を決める「ベストオブブラックサンダー2024」で見事、第一位の栄冠に輝いた「ブラックサンダー 至福のバター」。

そんな“第２のブラックサンダー”と称される「至福のバター」が大幅リニューアルされたとのこと！

2020年の誕生当初から至福のバターのトリコになっていた私……。今回、最新版がどのような改良を遂げたのか!? レポートします！

■毎年進化し続ける「ブラックサンダー 至福のバター」

初めて食べた時は芳醇なバターのリッチでクリーミーな味わいに、どこぞの高級菓子か!?と驚いたものです……。

発売から５年、毎年改良を加え新たなおいしさを追求し続ける「至福のバター」。今回は比較として2024年発売の旧作を用意して検証してみました。

……!?

見た目から違います！ 中身がぎっしり！

一口食べてみると、“ザクほろ感”が明らかに違う！ 旧作よりはっきりと増しています……！

そして焦がしバターの味わいも！ 発酵バターならではの濃厚で深みのある風味が口に広がり幸福感でいっぱいになります。

芳醇なバターの香りもしっかり増しています。

今回、ビスケットに使用するバターは各国のバターを徹底比較した末、フランス産を採用。そして配合されている4種類の贅沢なビスケットは全て自社製造をしているそうです。

単純なビスケットの食感とは違い、さまざまなビスケットが混ざり合った黄金食感の秘密はそこにあったのかと改めて感心しました……。

ひとつのチョコレートでこんなに幸せを感じられ満足感も得られるお菓子がありますか……！

“至福のバター”。まさにその通りです。

ちなみに2024年発売の旧作も安定においしく、クリーミーなバタークッキーの甘みがしっかりとあり後味がとってもミルキー！ 私的に、旧作の方が甘みとミルキー感を強く感じました！

“甘い物が食べたいっ！”という時にブラックコーヒーと合いそうです◎

両方食べ比べして味の違いを感じるのも楽しいかもしれません♪

■一口で満たされる、ご褒美タイムを

いかがでしたか？

皆さんも今回さらにパワーアップし至福度の増した「ブラックサンダー 至福のバター」をぜひ堪能してみてください！

■商品概要

商品名：「ブラックサンダー 至福のバター」

販売エリア：全国

価格：64円（税込）

（寺田紗恵）