YOASOBI¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ½¸¡ØTHE FILM 3¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡¢Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¡¢¼ýÏ¿ÆâÍÆ²ò¶Ø

YOASOBI¤¬6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë10·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ½¸¡ØTHE FILM 3¡Ù¤è¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÈÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£YOASOBI¹ñÆâ³°´Þ¤à3ËÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿
ËÜºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë2ËçÁÈBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿YOASOBI·ëÀ®5¼þÇ¯µÇ°¤Î½é¥Éー¥à¸ø±é¡ØYOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 ¡ÈÄ¶¸½¼Â¡É¡ÙÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯2·î³«ºÅ¤Î¡Ø¡ÈYOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ¡ÉÄ¶¸½¼Â cho-genjitsu¡É IN SINGAPORE¡Ù¡¢Æ±Ç¯6·î³«ºÅ¤Î¡ØYOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY¡Ù ¤Î¹ñÆâ³°´Þ¤à3ËÜ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØYOASOBI LIVE DOCUMENTARY¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼ý¤á¤¿¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡£166¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ä¥é¥¤¥Ö»ñÎÁ¤òÄÖ¤¸¹þ¤ó¤À¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÆÃÀ½¥Ð¥¤¥ó¥ÀーÉÕ¤¤Î¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3ËÜ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢ÆÃÀ½¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤ËÄÖ¤¸¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ç9¼ïÎà¡£Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¡¢³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ14²Õ½ê40¸ø±é¤ò½ä¤ëYOASOBI½é¤Î¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¡ØYOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA¡Ù¤Î¸ø±é²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢¡ØTHE FILM 3¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµÇÛÉÛ¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025.10.01 ON SALE
Blu-ray¡ØTHE FILM 3¡Ù
