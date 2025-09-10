大気の状態が非常に不安定 晴れているところも次第に雲が広がる【これからの天気(10日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。竜巻などの激しい突風や急な強い雨・落雷にご注意ください。
◆10日(水)これからの天気
大気の状態が非常に不安定になります。晴れているところも次第に雲が広がるでしょう。
夕方には雨が降りだし、カミナリを伴って激しく降るところがありそうです。
降水確率は、各地とも10日(水)夜にかけて50%以上と高くなっています。
◆10日(水)の予想最高気温
最高気温は、28～31℃の予想です。
9日(火)と同じくらいのところが多く、この時期としてはまだ高いところがほとんどです。
