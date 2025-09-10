これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。竜巻などの激しい突風や急な強い雨・落雷にご注意ください。



◆10日(水)これからの天気

大気の状態が非常に不安定になります。晴れているところも次第に雲が広がるでしょう。

夕方には雨が降りだし、カミナリを伴って激しく降るところがありそうです。

降水確率は、各地とも10日(水)夜にかけて50%以上と高くなっています。



◆10日(水)の予想最高気温

最高気温は、28～31℃の予想です。

9日(火)と同じくらいのところが多く、この時期としてはまだ高いところがほとんどです。