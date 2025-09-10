Image: Apple

発表されましたね！ iPhone 17シリーズを筆頭に、イヤホンもスマートウォッチも2025年Apple新モデルです。中でも、久しぶりのアップデートとなったAirPods Pro 3は噂の時点から楽しみにしていた人も多いはず。

2022年リリース、2023年マイナーアプデ（充電ケースがUSB-C）されたAirPods Pro 2とは、どこがどう変わったのでしょう。

ANC性能は2倍

Image: Andrew Liszewski / Gizmodo US

Appleイヤホンでも高位機種となるAirPods Proなので、まずはANC（アクティブノイズキャンセリング）性能が大事。ANCはイヤホンの価格差が出やすいところでもあります。

AirPods Pro 3は、AirPods Pro 2と比べ雑音除去2倍。初代と比べたら4倍にもその性能はUP。このANC性能の高さを実現するのは「新しい超低ノイズのマイク」と「先進的なコンピュテーショナルオーディオ」。

ANCだけでなく、パッシブノイキャンにも力を入れており、5サイズ同梱のシリコン製イヤーチップが、フィット感・ぴったり感UPで外の音を物理的に遮断します。

第2世代が出たばかりでノイキャン評価が非常に高いQuietComfort Ultra earbudsと聴き比べしたいですね。

サウンドクオリティ

これは好みも大きいので、実際のところは聞いてみないとなんともいえませんが…。

Apple公式いわく、AirPods Pro 3は「マルチポートの音響アーキテクチャ」を採用し、耳の穴の方向にまっすぐ向いているため、空気の流れをより正確にコントロール可能。結果、低音の深さ、クリアな声、サウンドステージの広がりが向上。次世代アダプティブイコライゼーションで、ユーザーの耳の形や装着状況に合わせて音をカスタマイズ。つまり、「みんな」ではなく「あなた」が聞きやすい音にうまいことしてくれるわけです。

が、やっぱりこれ（音）だけは、技術的解説をどれだけ言われても、実際に聞いてみるまではわかりませんね。

バッテリーは2時間プラス

Image: Andrew Liszewski / Gizmodo US

ガジェットの命、バッテリー。充電が切れちゃえば、スマホは文鎮だし、イヤホンはコロコロしてかわいいだけなんで…。AirPods Pro 3では、わかりやすくバッテリー持ちが長くなっています。

ANCありで、Pro 2が6時間だったのに対し、AirPods Pro 3は8時間。これ、Pro 2との比較だけでなく、今の市場でも長めの方に位置しています。ちなみに、ANCなしなら10時間。

ちょっとトリッキーなのが、充電ケースも込みで考えた場合。AirPods Pro 3がケース使用で最大24時間に対し、なんとPro 2は30時間。まさか前モデルの方が長いというね…。

AirPods Pro 3でしか使えない機能

Image: Apple

機能で言ったら、当然AirPods Pro 3の圧勝です。Pro 2ではできないことが少なからずあります。

最も大きいのはヘルス系機能。AirPods Pro 3にはIRセンサーが搭載され、心拍数のモニタリングが可能に。以前からあった加速度計、ジェイロスコープ、GPSと連携して、フィットネス端末の色が濃くなりました。Apple傘下のBeatsのイヤフォンPowerBeats Pro 2では、すでに心拍数モニタリング機能がありましたが、これとも大きな違いがあります。AirPods Pro 3は、音楽を聴きながらヘルスモニタリングが可能なんです！

他にもPro 2にはない機能が、リアルタイム翻訳です。便利そうだなと思ったのは、ANCを活用し、目の前で実際に話す人の声を落とし、イヤフォンからの翻訳音声を聞き取りやすくするという仕様です。

リアルタイム翻訳は現時点ではまだベータ版ですが、英語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語で利用可能。イタリア語・韓国語・中国語、そして日本語も対応予定。

まとめると、Pro 2で使える機能はAir Pods Pro 3でもすべて使える上に、心拍数モニタリングとリアルタイム翻訳機能が追加されたということです。

Appleは装着感に自信あり

これまた音と同じで、個人の好みが大きい上に、実際つけてみないとなんともいえませんが…。少なくとも、Appleとしては1万人以上の耳をスキャンしてフィット感を調整、向上させたと。ヘルス機能がついたこともあって運動中の利用に力をいれており、「ワークアウトに全力で取り組んでも外れる心配はありません」と自信を持って宣言しています。

また、Pro 2では4サイズだったイヤーチップが5サイズになっているので、これだけでもより微調整がききそうです。

価格は据え置き

Image: Photo: Kyle Barr / Gizmodo US

AirPods Pro 3の価格は3万9800円。なんと、Pro 2（発売時の価格）から据え置き！ なんでも値上がりのご時世なのでありがたい。

ただし！ Pro 2は発売から時間が経っていることもあり、例えば今年のAmazonプライムデーセールでは過去最安値、2万9800円で出ていました。Apple公式サイトからは、すでに新品は購入できないので、他サイトだとがっつり値下げされたPro 2に出会える可能性も…。

AirPods Pro 3はアップデートされていますが、Pro 2のANCがダメかと言われるとそういうこともなく。悩ましい。

AirPods Pro 3は、現在予約受付中。9月19日発売です。

Source: Apple