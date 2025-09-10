昨夜、川西町のコインランドリーの駐車場で男が女性から現金を奪って逃げる強盗事件がありました。

【写真を見る】「金を出せ」犯人の男は現在も逃走中 駐車場でナイフのようなものを突きつけ "500円" 奪う 男は水色系の車で北へ逃走（山形・川西町）

女性にけがはありませんでしたが男は現在も逃走していて、警察が行方を追っています。

松浦亜実 記者「強盗事件のあった川西町の現場です。現在、警察による鑑識作業が行われています」

警察によりますときのう午後９時４０分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で、男が５７歳の女性が乗る車の運転席のドアを開けてきたということです。

男は女性に対しカッターナイフのようなものを突きつけて「金を出せ」と言って脅し、現金５００円を奪ったあと車で現場から逃げました。

男の年齢は６０代くらいで、水色系の長袖に紺色のチョッキのようなものを着ていました。水色系の車に乗っていたということです。

この事件を受けけさ現場前の道路では検問が行われ、警察が情報提供を求めていました。

■近隣住民は

近隣住民からは不安の声もきかれます。

近所の人「（赤色灯の光りがあったので）何かあったのかなと思って。全然わからなかった。それまで。おっかない」

また、近くの小学校でも不安の中の登校となりました。

学校関係者「学区内での発生なので保護者に朝の見守りや学校までの車での送迎をお願いしている」

■現場となりの保育園では

現場の隣の保育園では、きょうは園外活動を行わないなど対応に当たるということです。

保育園の関係者「鍵をすべて施錠して登園する際にはインターホンを押して入ってもらう。保護者と職員しか対面しない形をとらせてもらっている」

男は水色の車に乗って北の方向に逃げたとみられ、警察が行方を追っています。