河田陽菜2nd写真集発売決定！「今まで見たことのないような“河田陽菜”をお披露目できているはず」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46河田陽菜が、11月11日に2nd写真集（タイトル未定）を刊行することが発表となった。

■デンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行

日向坂46（加入時はけやき坂46）に2期生として加入した河田陽菜。ちょっぴり天然で、ステージでは圧倒的なパフォーマンス力を発揮。デビュー以来、オリジナルの存在感を放ってきた人気メンバーだ。

本写真集は、素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られる、デンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初は想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊となっている。

今回の情報解禁と同時に、写真集公式Xも開設。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新予定となっている。

■“おひな” 2nd写真集のみどころ♡5つのPOINT

◇POINT1：小動物みたいに愛くるしい♡ページをめくるたび、好きが積もる！

まるで絵本の中に飛び込んだような北欧の街・コペンハーゲンを舞台に、のびのびと過ごす“おひな”のしぐさと表情がかわいすぎて悶絶。ふたりきりで旅をしたかのような気分に浸って、気づいたら恋に落ちてしまうこと間違いなし。

◇POINT2：コペンハーゲンで“おひな”がやってみたかったことがぎっしり。

世界最古の遊園地と言われるBakkenではしゃいだり、ご当地ビールを楽しんだり、ずっと夢見ていたプリンセスに変身してみたり。本人のリクエストにも応えたハピフルな1冊。ご当地グルメを満喫した様子もパチリ。

◇POINT3：デザインの街ならではのおしゃれなシチュエーションで水着シーンにトライ

家具やインテリアのデザインで名高いデンマークならではのスタイリッシュなビーチやプールをホッピング。そのおしゃれな背景に負けないくらい輝く“おひな”の表情とボディラインのフュージョンは必見。

◇POINT4：こんな“おひな”は見たことない！エモすぎるランジェリーシーンに釘付け

ロマンチックなシチュエーションから、思わず親近感を感じてドキッとしてしまう空気感。さらに、未だかつてないほど大人びた表情まで、テンションの異なるランジェリーシーンはどれもとっておき。

◇POINT5：デビュー8周年の今の想いを語るロングインタビューを特別収録

アイドルに憧れてオーディションへの参加を決めたあの日から、日向坂46を卒業することを決めた今、そして、そこから繋がる未来予想図までを等身大の言葉で語る、ロングインタビューを収録。加入当時から応援し続けてきた人も、この写真集で彼女に出会った人も、心に温かいものを感じるポカポカのエピソードがたっぷり。

撮影／SAKAI DE JUN

■河田陽菜 コメント

■【画像】先行カット

■書籍情報

2025.11.11 ON SALE

日向坂46 河田陽菜2nd写真集『（タイトル未定）』

■関連リンク

写真集公式X

https://x.com/hina2ndphoto

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/