「寄せられないと本番でも難しくなる」アメリカ戦の失点場面に長友佑都が反省。そして何度も繰り返された“W杯優勝”「正直、話にならない」
悔しさを滲ませた。
森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦。０−２で敗れた。
この試合に先発した長友佑都は、代表144試合目を記録。前半の途中に相手のタックルで足首を痛め、30分の失点シーンではスコアラーのセンデハスに目の前でシュートを許してしまった。
ハーフタイムで退いた38歳は、試合後のフラッシュインタビューで、まず足首の状態を聞かれると「大丈夫です。軽い捻挫ぐらいなので」と無事を伝えた。
自身のパフォーマンスについては「失点に絡んでしまったんで。あそこを寄せられないと、ワールドカップ本番でも難しくなりますし、全然、まだまだだなと感じました」
長友は“ワールドカップ優勝”というフレーズを何度も繰り返した。
――敗戦をどう受け止める？
「ワールドカップ優勝という目標を掲げている以上は、選手は今日、11人、（メキシコ戦の先発から）全員が代わりましたけど、そのなかでも全員が同じレベルで戦えないといけないですし、個々が上回っていかないと。やっぱりワールドカップ優勝はできないなと改めて痛感させられました」
日本は試合途中に３バックから４バックに変更。このシステムチェンジに関しては、「相手によって、いろんなシステムを試して、これもワールドカップ優勝に向けてっていうところなので」とコメント。「誰がどのポジションで出ても、しっかりとパフォーマンスを発揮しなければいけない」と力をこめる。
来夏の大舞台で、本気で高みを目ざしているからこそ、足を止めるわけにはいかない。
「チームはワールドカップ優勝を目標にしているので、個人もそのレベルに持っていかないと、正直、話にならないと思う。しっかりとJリーグに帰って、もう一回、改めて自分自身を見つめ直して、厳しくやっていきたい」
不屈の男は、今回の経験も糧にして、さらに強くなるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
