「寄せられないと本番でも難しくなる」アメリカ戦の失点場面に長友佑都が反省。そして何度も繰り返された“W杯優勝”「正直、話にならない」

「寄せられないと本番でも難しくなる」アメリカ戦の失点場面に長友佑都が反省。そして何度も繰り返された“W杯優勝”「正直、話にならない」