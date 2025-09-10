「世界17位を破った実績は揺るがない」「大きな重荷が肩から降りた」韓国に完敗→日本に完勝、米メディアは満足げ「アメリカもベストメンバーではない」
FIFAランキング17位の日本代表が現地９月９日、同15位のアメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。０−２で敗れ、アメリカ遠征は未勝利で終わった。
ベストメンバーで臨んだ３日前のメキシコ戦（０−０）から先発全員を入れ替えたなか、30分にアレックス・センデハス、65分にフォラリン・バロガンに被弾。そして攻撃面ではこの日もフィニッシュの精度を欠き、得点できず。北中米ワールドカップの開催地で開催国相手に完敗した。
一方、直前で韓国に０−２で敗れ、批判を浴びていたアメリカにとっては、非常に良い結果となった。同国メディア『CBS SPORTS』は、「大きな重荷が肩から降りた」と切り出し、満足げにレポートしている。
「マウリシオ・ポチェティーノ監督の下で重要な勝利を収めた。サムライブルーはメキシコ戦から11人の選手を変更したが、世界ランク17位のチームを完封で破った実績は揺るがない。これはまさにアメリカが必要としていた勝利だ。
日本はローテーションメンバーだったとはいえ、ウェストン・マッケニーやマリク・ティルマンら主力を欠いたアメリカもベストメンバーではなかった。この結果はポチェッティーノ監督に考えを与えると同時に、10月のインターナショナル期間（エクアドル戦とオーストラリア戦を控える）に向けて構築すべき基盤を提供する」
森保ジャパンは来月、いずれもホームでパラグアイ、ブラジルとテストマッチを行なう。アメリカで披露できなかったパフォーマンスを日本で見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 関根大輝は厳しい評価。失点に絡んだ長友佑都は？
ベストメンバーで臨んだ３日前のメキシコ戦（０−０）から先発全員を入れ替えたなか、30分にアレックス・センデハス、65分にフォラリン・バロガンに被弾。そして攻撃面ではこの日もフィニッシュの精度を欠き、得点できず。北中米ワールドカップの開催地で開催国相手に完敗した。
「マウリシオ・ポチェティーノ監督の下で重要な勝利を収めた。サムライブルーはメキシコ戦から11人の選手を変更したが、世界ランク17位のチームを完封で破った実績は揺るがない。これはまさにアメリカが必要としていた勝利だ。
日本はローテーションメンバーだったとはいえ、ウェストン・マッケニーやマリク・ティルマンら主力を欠いたアメリカもベストメンバーではなかった。この結果はポチェッティーノ監督に考えを与えると同時に、10月のインターナショナル期間（エクアドル戦とオーストラリア戦を控える）に向けて構築すべき基盤を提供する」
森保ジャパンは来月、いずれもホームでパラグアイ、ブラジルとテストマッチを行なう。アメリカで披露できなかったパフォーマンスを日本で見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアメリカ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 関根大輝は厳しい評価。失点に絡んだ長友佑都は？