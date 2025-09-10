花角知事は経営難が続くJA県厚生連に対し、今年度以降も支援を続ける考えを示しました。



県内で11の病院を運営する県厚生連は経営危機に陥っていて、県や地元自治体があわせて19億円の財政支援を実施しています。ただ、今年度も赤字となる見通しで病院が立地する6つの市の市長は4日、知事に対して3年間の支援継続を求めていました。



これについて知事は10日朝の会見で―



■花角英世知事

「放っておけないということは去年から申し上げていることで、事業の継続は最大限考えていかないといけない。県民がどこに住んでいても安心して医療を受けられる環境づくりという意味で、県が何らかの対応をしなければならない。」



「詳細は詰めている」としながらも、今年度以降も財政支援を続ける意向を明らかにしました。