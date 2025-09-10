MEOVV・ELLAソロで初の日本ファッション誌表紙に登場！モデルからアーティストに転身した理由を語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

グローバルガールズグループMEOVVのELLAが、ソロで初めて日本のファッション誌表紙に登場。中面ではBE:FIRSTのSOTAが単独『SPUR』初登場となる。

■ELLA『SPUR』11月号表紙に登場

９月22日発売のモード誌『SPUR』（シュプール／集英社刊）11月号の表紙を飾るのは、この夏、日本デビューを果たしたグローバルガールズグループMEOVV（ミヤオ）のメンバーELLA（エラ）。着用したのは彼女がアンバサダーを務めるミュウミュウのルック。2025-‘26年秋冬コレクションからヴィンテージ加工を施したレザージャケットにニットドレスやビジューつきのソックスを合わせた、このブランドならではの遊び心あふれる装いを着こなす。

幼少期からモデルとして活動をする彼女の表現力は、現場にいたスタッフ全員が驚くほど高く、1カット目から歓声が上がったほど。その後もフォトグラファーとコミュニケーションを取りながら、細かな角度を調整して、ベストなポージングを探っていた。中面のファッションストーリーでも、多様なルックを纏ったフォトジェニックなELLAを楽しめる。そのほか「バッグに必ず入れたい２つのアイテム」「モデルからアーティストに転身した理由」「癒しをくれること」などについて語っている。

■ELLA コメント

7着の衣装を纏っての撮影だったのですが、1着ごとに違った自分を表現できる撮影でとても楽しかったです！ 3月のショーで観たときからお気に入りのキラキラのソックスも履くことができてテンションが上がりました。とても可愛く撮影いただいてありがたいですし、11月号が発売になる日を心待ちにしています。

■BE:FIRST SOTAの特集

9月に発売されるニューシングル「空」内で、初のソロ曲をリリースしたSOTA。PRADAの花モチーフのジャケットやGUCCIのスパンコールのシャツなど、非日常感のあるルックの数々を「あまり着ることがないので珍しかった」と楽しみながら着こなした。

持ち前のダンススキルを活かし、カメラの前でもたくさん踊り、難易度の高いポージングを披露。撮影後、どのカットを見ても、ポージングが決まっている様子は圧巻！ 中でも厳選したダンス中のワンシーンは必見。インタビューでは、初となるソロ曲の制作裏話をじっくりと語っている。多忙を極めるSOTAの休日のエピソードなど、プライベートな一面も覗かせる内容となっている。

■書籍情報

2025.09.22 ON SALE

『SPUR』11月号

