トビラシステ、11-7月期(3Q累計)経常が15％増益で着地・5-7月期も3％増益

トビラシステムズ <4441> [東証Ｓ] が9月10日昼(12:00)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.6％増の7億6300万円に伸び、通期計画の8億3100万円に対する進捗率は91.8％に達し、5年平均の77.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-10月期(4Q)の経常利益は前年同期比58.3％減の6800万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の経常利益は前年同期比3.1％増の2億3600万円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の37.6％→33.2％に低下した。



株探ニュース

