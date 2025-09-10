俳優の吉田栄作（56）が女優の内山理名(43）夫妻が10日、それぞれのインスタグラムを更新。第1子が誕生したことを報告した。

吉田は「ご報告させていただきます」と書き出し、「こんな青空の朝、我が家に待望の第一子が誕生しました」と青空の写真とともに報告。

第1子の小さな指の写真も公開し、「母子共に健康です。僕らはふたりで手を取り合い、沢山の壁を乗り越えて、いま赤子は母の胸の中で、静かに寝息をたてています」と喜びをつづった。

待望の第1子が誕生し、「僕も父親になりました。56才の新米パパ、オールドルーキーです笑」とユーモアも交えてコメント。「これからはこの新たな生命を第一に、そして妻の体調や育児の状況を鑑みつつ、仕事を含めて、生活していこうと考えております」と伝えた。

最後に「皆様におかれましては、深いご理解と、引き続きのご愛顧、ご指導のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます。吉田栄作」と結んだ。

内山理名も「秋の訪れを感じ始めたころ、母になりました」と第1子誕生を報告。「ここまでくるのに長い道のりだったこと、妊娠中、喜びと共に不安な気持ちも大きかったことから、無事に出産してからのご報告とさせていただきました」とつづった。

また「そして今は、小さく力強い命に感動しながら、とても穏やかな時間が流れております」と記した。

今後のSNS活動に関しては「新しい生活に慣れてきたら、また日常もアップしていきます」とし、温かく見守っていただけましたら幸いです」と締めくくった。

吉田と内山は2021年11月に結婚を発表した。

◆吉田 栄作（よしだ・えいさく）1969年（昭44）1月3日生まれ、神奈川県出身の52歳。88年、映画「ガラスの中の少女」でデビュー。フジテレビ「君の瞳に恋してる！」や「君のためにできること」などトレンディードラマに数多く出演。89年には歌手デビューし、チューリップのカバー曲「心の旅」などがヒットした。ミュージカル「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」など舞台での活躍も多い。

◆内山 理名（うちやま・りな）1981年（昭56）11月7日生まれ、神奈川県出身の40歳。98年、フジテレビのドラマ「美少女H」で女優デビュー。主な出演作にNHK大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」、TBSドラマ「GOOD LUCK!!」や「元カレ」など。国際的なヨガのインストラクターの資格を取得し、講師としても活躍中。