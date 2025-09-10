日本テレビの杉野真実アナウンサー（35）が10日放送の同局「キユーピー3分クッキング」(月〜土曜11・45)内で第1子妊娠を報告。出産に伴い、この日をもって同番組を卒業することも発表した。

番組終盤で「この度出産のため、番組を離れることとなりました」と報告。「3分クッキングをご覧いただきました皆さんありがとうございました」とし「これからも『3分クッキング』をどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

放送後、自身のインスタグラムを更新。「この度、出産のため、少しの間仕事を離れます。まずは新しい家族を迎える準備に努めますが、入社以来、様々な仕事の機会、成長のチャンスに巡り会えたことに感謝して、また仕事で恩返しできるよう復職にむけて整えたいと思います」とつづった。

また同局を通じたコメントでは「家族が増えるにあたり、3分クッキングで学ばせて頂いたことを活かして、愛いっぱいの食卓を目指します！お世話になった先生方、見てくださった視聴者の皆様、ありがとうございました」と感謝の思いを伝えている。

卒業するにあたり、後任は同局の徳島えりかアナウンサーが務める。徳島アナがアシスタントを務める初回OAは10月13日。

杉野アナは23年3月、自身のSNSで2歳年下の会社員男性と結婚したことを発表した。