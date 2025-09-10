日経225先物：10日正午＝170円高、4万3680円
10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万3680円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万3684.29円に対しては4.29円安。出来高は1万8951枚となっている。
TOPIX先物期近は3134ポイントと前日比7.5ポイント高、現物終値比0.66ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43680 +170 18951
日経225mini 43680 +160 304954
TOPIX先物 3134 +7.5 20931
JPX日経400先物 28115 +35 1853
グロース指数先物 768 -4 3270
東証REIT指数先物 1903 -4 300
株探ニュース
