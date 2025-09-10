　10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比170円高の4万3680円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万3684.29円に対しては4.29円安。出来高は1万8951枚となっている。

　TOPIX先物期近は3134ポイントと前日比7.5ポイント高、現物終値比0.66ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43680　　　　　+170　　　 18951
日経225mini 　　　　　　 43680　　　　　+160　　　304954
TOPIX先物 　　　　　　　　3134　　　　　+7.5　　　 20931
JPX日経400先物　　　　　 28115　　　　　 +35　　　　1853
グロース指数先物　　　　　 768　　　　　　-4　　　　3270
東証REIT指数先物　　　　　1903　　　　　　-4　　　　 300

株探ニュース