俳優の笹野高史さんが自身のインスタグラムを更新。富士山を背景に愛車ポルシェ911ターボSが写った写真を投稿しました。



【写真を見る】【 笹野高史 】 「富士山を望む場所から」愛車ポルシェ911ターボSと富士山の絶景ショットを公開





笹野さんは、「富士山を望む場所から」とコメントを添えて写真を投稿。投稿された写真には、富士山をバックに白いポルシェの姿が映っています。







車の背後には緑豊かな稲田が広がり、さらにその向こうには日本の象徴である富士山がくっきりと見えています。青空にはところどころ雲が浮かび、穏やかな天気の中でのドライブであることがうかがえます。

笹野さんは投稿と共に、「#富士山」「#porsche」「#911」「#911turbos」「#ポルシェターボs」「#ポルシェ911」というハッシュタグを付けています。これらのタグからは、笹野さんが愛車のポルシェ911ターボSで富士山の見える場所までドライブを楽しんだことが読み取れます。







笹野さんはこれまでも愛車・純白の「ポルシェ911ターボS」について「ホントに美人だわ〜！」と溺愛の言葉をかけた投稿や富士山を見にドライブする様子などをインスタグラムに投稿しています。







この投稿に、「雲の白と911の白がマッチしてますね」「めちゃくちゃカッコいいですね」「turbo Sのアップ楽しみにしてます」「ターボいいですね〜」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】