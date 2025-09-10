菅井友香、きらめく美肌あらわな上品キャミソール姿 化粧品CMに初出演「とってもうれしかった」
元櫻坂46で俳優の菅井友香（29）が10日、都内で行われた原沢製薬『リバイシス(REVISIS)』新CM発表会に登壇。菅井は新CMで着用した純白の衣装をまとい登場し、きらめく美肌を披露した。
【全身ショット】さすがの可愛さ！デコルテあらわな上品ワンピで登場した菅井友香
今回、化粧品のCMに初出演となった菅井は「元々美容や健康について考えることが好きなので、今回ご縁をいただいてとってもうれしかったです。こうして発表の日を迎えることができてうれしいですし、感謝の気持ちでいっぱいです」と笑顔を浮かべた。
美肌を保つための習慣を聞かれると「普段からお肌と対話しています」といい、「化粧水を塗るときとかに『もちもち！』とか『ありがとう！』って愛情を伝えると応えてくれるような気がして、言い聞かせるような感じで話しかけています（笑）」と明かしていた。
新CMでは、「薬用3Dマスク」「モイスチュアアイシート」の二つの商品を紹介。ゴールドを基調とした高級感あふれる空間で撮影し、菅井が時計のオブジェに乗り、リバイシスが時間の経過とともに、変化していく肌に寄り添ってくれる存在であることを表現している。
