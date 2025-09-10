劇場アニメ『ルックバック展』来年1月開催 押山清高が主催「人が絵を描くとは何か」問う
劇場アニメ『ルックバック』の展覧会『劇場アニメ ルックバック展 ―押山清高 線の感情』が、麻布台ヒルズ ギャラリーにて2026年1月16日から3月29日まで開催されることが決定した。
【写真】ヒゲが特徴的！『ルックバック』監督の押山清高
58分という短い上映時間でありながら、興行収入は累計44億円を越え、国内外で大きな話題を呼んだ劇場アニメ『ルックバック』。その監督である押山清高自らが主催として参加する展覧会となる。
押山と本作に携わったクリエイターたちが、どのように原作の世界観を紡いでいったか、という点に着目し、漫画作品がアニメーション作品として昇華されていくまでの軌跡とこだわりを紐解く。
■押山清高コメント
映画『ルックバック』は、抗いようのない時代の変化に対する問いであり、生存戦略でした。AIが絵をはじめ、あらゆるものを生成できる今、なぜ人は、それでも描くことをやめないのか。その問いに、自分の線で答えようとした作品です。
今回の映画では、藤本タツキさんの原作をお借りし、“描くこと”についてアニメーションならではの表現を模索できたのは幸運でした。私はテクノロジーを否定するつもりはありません。
その力を認めたうえで、それでも描くことを選ぶ人間の衝動や不器用さにこそ、作品の本質があり、残す意味があると信じています。『ルックバック』は、私なりのクリエイター賛歌であり、人間賛歌です。
この展示は、完成した映画の記録ではなく、描かれたもの、描かれなかったもの、その過程でこぼれ落ちた感情や思考の痕跡を今の時代にこそ可視化する試みです。アニメやマンガは、先人たちの飽くなき探求が積み重なった集合知に支えられています。本作もまたその流れの中にあり、私たちは時間をかけ、間違えながら、さまざまな感情で線を引き続けています。
描くとは、思考の累積であり、身体そのものの表現です。その線には“描いた人”のすべてが宿ります。この展示が、「人が絵を描くとは何か」をあらためて問う機会になればと思います。
