鈴木愛理×八木勇征『推しが上司になりまして フルスロットル』キャスト発表 加藤茶＆すがちゃん最高No.1＆IKKOら【コメントあり】
テレビ東京は10日、ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』(10月8日スタート 毎週水曜 深0：30〜)で、主人公・南愛衣（鈴木愛理）と、氷室／高代旬（八木勇征）を取り巻くキャストを発表した。
【画像】八木勇征が鈴木愛理にゼロ距離接近！ドキドキ感満載のキービジュアル
原作は、漫画・森永いと氏、原作・東ゆき氏による同名作。2023年10月にドラマが放送されると「全オタクの夢だ、最高」「キュンキュンが止まらない」など、女性を中心に多くの共感を集めた。第2弾となる今作では、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマを描く。鈴木演じる愛衣はアパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務める。八木は愛衣の最推しで上司となる年下イケメン俳優を演じる。
TAKASHIROの社長・高代慶太郎役に加藤茶、専務・二階堂隆弘役に濱津隆之、秘書室長・原かなえ役にお笑いトリオ・3時のヒロインのかなで、専務付き秘書・目黒司役に見津賢、社長秘書アシスタント・早見すず役に古田愛理、TAKASHIROのタイ支所長であり旬の兄・高代颯役に福澤侑が決定した。
さらに、広報部の橘アン役に後藤郁、営業部長・佐藤貴子役に映梨那、秘書室の派遣社員・伊藤遥役に山岸理子、デザイナー・藤堂大役に石川愛大、そして銭湯の女役に吉岡優希も出演する。
また旬のマネージャー・薄井武尊役にお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1、俳優の白石波留役にミチ、愛衣の弟・南友役にゆうたろう、愛衣の推し友達であり、旬推しの吉田ひかる役に東雲うみ、雑誌編集長・ロレンツォ・マルディーニ役にパンツェッタ ジローラモ。そして、アパレルメーカー・アサギリ社長・朝霧青役にIKKOが決まった。
【コメント】
■加藤茶／高代慶太郎
この役は加藤茶さんに合わせて書いた役ですので、ぜひ加藤さんにやってほしいと言われ引き受けてしまいました。ドラマの仕事は苦手ので、断っていたんです。不安な気持ちで現場に入ると、鈴木愛理ちゃんがとっても明るく陽気で、楽しい雰囲気を、作っている現場なのです。気持ちが楽になり自然と現場に入れました。この雰囲気が視聴者の皆さまに届くといいなと思います。おいらの役は大会社の社長さん、仕事場では威厳のある役なんですが、威厳が全然ないので、お茶目な爺ちゃんで楽しんでいただけたらありがたいです。
■濱津隆之／二階堂隆弘
そうそう縁は無いと思ってましたが、ラブ＆コメディー、ありがとうございます。とはいえ専務の二階堂は誰の推しにもなっていませんが、全然ほんと大丈夫です。2人の行く末をどうぞぜひ最後まで。
■かなで(３時のヒロイン)／原かなえ
ドラマ『推しが上司になりまして』の第2弾に出演させていただけるなんて…胸キュンの世界に関わらせていただけるなんて…光栄です。「原かなえ」という役名ですが、「かなえちゃん」と間違えられることがあるので、役に入り込みやすかったです。秘書室長 原かなえを、どうぞよろしくお願いします！
■見津賢／目黒司
はじめまして、目黒司役を務めます見津賢です。目黒という役は愛衣の同僚で、軽いノリながらもいつも一歩引いて愛衣をはじめTAKASHIROのみんなを見守っているような"シゴデキ"なのです。うん、なんだか自分に似ています。たぶん。それはさておき、今回は原作にはないオリジナル展開。こんなにもキラッキラのラブコメはぼくにとって初めての試みでしたが、主演の鈴木さんをはじめとにかくおもしろいキャストの皆さんに支えられてお届けする作品なので、そこに目黒君がささやかなエッセンスになっていれば幸いでございます。
■古田愛理／早見すず
早見すず役の古田愛理です！第1弾を視聴者として見ていたので、今回また新しくなって帰ってきた「推しが上司になりまして」に出演することができてすごくうれしいです。早見すずは鈴木愛理さん演じる愛衣の仲良しの後輩秘書アシスタントです。明るく純粋で場を和ませる先輩思いのすずちゃんを演じながら日々楽しんで撮影してます！スタッフさんと共演者の仲の良さや温かさが画面越しでも伝わる作品になっていると思います。楽しみにしていてください！
■福澤侑／高代颯
はじめまして。「推しが上司になりまして フルスロットル」高代颯役を演じさせていただきます福澤侑です。恋愛ドラマは初挑戦ですが、少女漫画の”胸キュン”を大切にしながらしっかり心に刻んで撮影に挑んでいきたいと思います。今回、恋敵?!になるかもしれない旬の兄貴という役どころなので、視聴者の皆さんにもかっこよくて素敵なお兄さん！と思ってもらえるように全力で頑張りますのでぜひ放送をお楽しみに！
■すがちゃん最高No.1(ぱーてぃーちゃん)／薄井武尊
ドラマ自体ほとんど経験がなくて、せっかく呼んでいただいたなら「こりゃぶちかますしかないじゃない」と息巻いて、撮影前の衣装合わせの時にはボケて明るく振る舞っていましたが、本番当日緊張してめちゃくちゃ暗くなってしまいました。ただ撮影が進むにつれて、鈴木愛理さんや八木勇征さん、スタッフの皆さんが緊張を解いてくださり、全員扶養に入れたいくらい好きになりました。今回八木勇征さん演じる旬のマネージャー役なので、「どうにか自分のイケメンレベルを下げないと作品がブレる。なんとか八木くんを立たせなければ。」と思っていましたが、いざ撮影が始まると八木くんの美しさは立たせなくても独り立ちしていたので、そこの心配をする必要は全く無くて良かったです。最高の作品に携われて普段の移動が徒歩からスキップになりましたので、ぜひみなさんご覧ください。
■ミチ／白石波留
はじめまして、今回白石波留を演じさせていただくことになりました、ミチです！私が演じる波留は、芯が強く自信に満ちあふれた、私が憧れるような女性です。恋愛ドラマも初挑戦で、さらに俳優役ということでとても緊張しながら現場に臨みましたが、愛理さんも八木さんもスタッフ皆さんも温かく迎えてくださって、初日からすぐ大好きな現場になりました。私自身も台本を読みながら物語の続きが気になって仕方ありませんでした。愛衣ちゃんのライバルでもありながら、恋には一途で大胆なかわいらしさもある波留と四角関係のハラハラ、ドキドキ感を、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです！
■ゆうたろう／南友
愛衣の弟、友役のゆうたろうです！鈴木愛理さんとは初共演ですが似ていると言われたこともあり、兄弟役ということでシンパシーを感じました。そして姉の推しが僕ゆうたろうの推しでもある八木勇征さん演じる旬くんではないですか！僕ら姉弟の推し活を見届けていただけると幸いです！等身大なのに、たまに平気な顔して人生何周目？な芯食ったような言葉を姉にぶつける友くんを楽しんで演じたいと思います！アドリブ合戦でリアルな姉弟のようなお芝居をしてるので、ぜひ映像越しにも伝わればうれしいです！
■東雲うみ／吉田ひかる
最推しの鈴木愛理ちゃん主演のドラマに出演できるなんて、もう本当に本当に夢みたいです!!しかも役どころは、愛理ちゃんの“オタク友達”。タイトルは「推しが上司になりまして」ですが、私の場合は「推しが友達役になりまして」です(笑)。推しと同じ現場に立てる幸せを全身で噛みしめながら、可愛さに悶えつつ、リアルなオタク感を全力でお届けしました！ぜひご視聴ください!!
■パンツェッタ ジローラモ／ロレンツォ・マルディーニ
雑誌「AFD ジャパン」の編集長役のお話をいただいたときはうれしかったですね。私にピッタリと思いました。旬にはカッコいいTAKASHIRO社長になってほしいですし、2人のこれからの展開も楽しみですね！
■IKKO／朝霧青
2代目のアパレル会社社長という役をいただき、私自身もタレント以外ではコスメのビジネスの世界でお仕事をさせていただいていますので、とても共感できるところがありました。今回このドラマで、「朝霧青」という役をいただいて、とてもうれしかったです。
なんとなく役柄に親近感を覚え、楽しみながらできた作品の一つです。共演させていただいた鈴木さんも八木さんも、優しくしてくださって、とても心から感謝しています。
