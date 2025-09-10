フライング告白では、付き合った後の不安からすぐに答えを出せずにいたひな。そんなせりの再アタックを受けた運命の告白。ひなは悩んだ挙句、せりに「付き合えない」という結論を出した。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。8日は夏休み編2025最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、スペシャルゲストとして山田優。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。



■今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

すみれ（表すみれ、高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高２／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）

ひな（長浜広奈、高2／東京都、「マクタン編」「ハロン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

きんご（内田金吾、高2／福岡県、「ドンタン編」からの継続）

一度は両想いになるも…

初日からお互いを意識しあい、徐々に距離を縮めてほぼ両想い状態だったせり＆ひな。しかし3日目の夜、せりがフライング告白をするも、ひなは付き合った後の不安が拭えず答えを先延ばしにしていた。

そして告白前最後のアピールタイムでは、ひなの不安を払拭しようと、せりが色とりどりの花が散りばめられた花冠を取り出しひなにプレゼント。そして、ひなの手を取ってひざまずき「ひなちゃんの王子様になれるのは僕しかいないと思ってるので、告白待ってます」と想いを精一杯伝えていた。

しかし最後の告白タイムでは、「せりくんがいたから3泊4日すっごい楽しめました」「せりくんは最後の2ショットとかでも花冠被せてくれたり、王子様みたいにやってくれたりして、すごい素敵でした」と振り返るも、「せりくんと付き合ったらすごい楽しそうだなって思うし、優しいしかっこいいし、ひなもいっぱい真剣に考えたんだけど、せりくんに告白することはできないです。ごめんなさい」と自身の気持ちを告げたひな。そして感謝を伝え2人は笑顔で旅を終えた。

ひなは、「せりくんと付き合った後の気持ちがわからなくなっちゃって、たくさん考えたけどどうしてもわからなくて、自分でも本当にわからなくて、せりくんに告白はできませんでした」と苦しい胸中を吐露。「ショッピングモールまで彼氏にしたいとか言ったりして、付き合う気満々でした」と述懐するも、「せりくんは私の運命の人じゃなかったんだと思います…」と寂し気にこの旅を振り返った。

せり＆ひなの恋の結末に、スタジオでは「せりひなだめかあ」「もうわからないねえ」と切ない雰囲気が漂うも、井上は「真剣に考えてるからこそこういう結果になるねん」とひなたちの真摯な態度を称え、見届人たちも大きく頷いていた。