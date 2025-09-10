ガールズグループMEOVV・ELLA『SPUR』ソロ表紙に ミュウミュウまとい「テンションが上がりました」
5人組K-POPガールズグループ・MEOVV（ミヤオ）のメンバーのELLA（エラ）が、22日発売のモード誌『SPUR』11月号（集英社）の表紙に登場する。日本のファッション誌のカバーを単独で飾るのは、初めてとなる。
【ステージ写真】圧巻のパフォーマンス！カリスマ級のオーラをみせたMEOVV
MEOVVは韓国、アメリカ、日本出身のメンバー5人。BLACKPINKや2NE1のプロデューサーであるTEDDY率いるTHE BLACK LABELから、昨年9月6日に「MEOW」でデビューし、今月の『TGC2025 A／W』で大トリを飾った。
着用したのは彼女がアンバサダーを務めるミュウミュウのルック。2025-26年秋冬コレクションからヴィンテージ加工を施したレザージャケットに、ニットドレスやビジューつきのソックスを合わせた、このブランドならではの遊び心あふれる装いを着こなした。
幼少期からモデルとして活動をする彼女の表現力は、現場にいたスタッフ全員が驚くほど高く、1カット目から歓声が上がったほど。その後もフォトグラファーとコミュニケーションを取りながら、細かな角度を調整して、ベストなポージングを探っていった。
中面のファッションストーリーでも、多様なルックをまとったフォトジェニックなELLAを楽しむことができる。そのほか「バッグに必ず入れたい2つのアイテム」、「モデルからアーティストに転身した理由」、「癒しをくれること」などについて伺ったQ＆Aパートも掲載する。
ELLAは「7着の衣装をまとっての撮影だったのですが、1着ごとに違った自分を表現できる撮影でとても楽しかったです！ 3月のショーで観たときからお気に入りのキラキラのソックスも履くことができてテンションが上がりました。とてもかわいく撮影いただいてありがたいですし、11月号が発売になる日を心待ちにしています」とコメントした。
また、同号にはボーイズグループ・BE:FIRSTのSOTAが単独で初登場。9月発売のシングル「空」内で、初のソロ曲をリリースしたSOTAが、PRADAの花モチーフのジャケットやGUCCIのスパンコールのシャツなど、非日常感のあるルックの数々を着こなした。
持ち前のダンススキルを生かし、カメラの前でもたくさん踊り、難易度の高いポージングを披露。厳選したポージングカットを掲載する。インタビューでは、初となるソロ曲の制作裏話をはじめ、休日のエピソードなど、プライベートな一面も紹介している。
同号の大特集は『語りたくなる服が着たい』。ファッション感度の高い人たちが、すてきすぎるあまりに声を大にして伝えたい今季の新作を熱量高く紹介。業界関係者がうわさするこの秋注目のアイテムや、仕事で信頼を勝ち取れるおしゃれなスーツ、大人気スタイリスト丸山佑香氏の私服から今狙っているものまで、知れば必ず誰かに伝えたくなる新情報をたっぷりとお届け。同誌で連載していた金原ひとみ氏の小説『ミーツ・ザ・ワールド』の実写映画に主演する、杉咲花の特集も掲載する。
