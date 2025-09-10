妊娠発表の日テレ・杉野真実アナ、『3分クッキング』卒業 後任は徳島えりかアナ【コメント全文】
杉野真実アナウンサーが、出産のため日本テレビ系『キユーピー3分クッキング』（毎週月〜土 前11：45〜前11：55）の番組アシスタントを卒業することが10日、発表された。同日が、2023年8月から約2年アシスタントを務めた杉野アナの最終放送日となった。
【写真】番組を卒業する杉野真実アナ＆新加入の徳島えりかアナ
杉野アナは「家族が増えるにあたり、『3分クッキング』で学ばせていただいたことを活かして、愛いっぱいの食卓を目指します！お世話になった先生方、見てくださった視聴者の皆さま、ありがとうございました」と感謝の思いを伝えた。
後任として、10月からは徳島えりかアナウンサーが番組に新加入する。徳島アナは「歴史ある『3分クッキング』のアシスタントを務めさせていただくことになり、とてもわくわくしています」としたうえで、「視聴者の皆さまと一緒に学びながら、心温まる時間をお届けしてまいりたいと思います」と意気込んでいる。徳島アナがアシスタントを務める初回放送日は、10月13日となる。
【コメント】
■杉野真実アナウンサー
料理をして食べること、季節を感じることが今まで以上に楽しくなった2年間でした。家族が増えるにあたり、『3分クッキング』で学ばせていただいたことを活かして、愛いっぱいの食卓を目指します！
お世話になった先生方、見てくださった視聴者の皆さま、ありがとうございました。またお目にかかれます日を楽しみにしております。
■徳島えりかアナウンサー
歴史ある『3分クッキング』のアシスタントを務めさせていただくことになり、とてもわくわくしています。
これまではつい自分の中の定番メニューを繰り返してしまうことが多かったのですが、昨年度は産休・育休をいただき食卓とゆっくり向き合う時間が増え、日本の食文化の奥深さを改めて感じました。視聴者の皆さまと一緒に学びながら、心温まる時間をお届けしてまいりたいと思います。
