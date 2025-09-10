日向坂46河田陽菜、2nd写真集発売決定「心からの笑顔がたくさん詰まっています」 水着＆ランジェリーシーンにも挑戦
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜が、2nd写真集（タイトル未定／竹書房）を11月11日に発売することが決定した。
【写真集カット3点】もん絶…奇想天外な可愛さを放つ河田陽菜
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
まるで絵本の中に飛び込んだような北欧の街・コペンハーゲンを舞台に、世界最古の遊園地と言われるBakkenではしゃいだり、ご当地ビールを楽しんだり、ずっと夢見ていたプリンセスに変身してみたり。本人のリクエストにも応えたハピフルな1冊。ご当地グルメを満喫した様子も収録している。
また、家具やインテリアのデザインで名高いデンマークならではのスタイリッシュなビーチやプールでは、水着シーンにもトライ。さらにロマンティックなシチュエーションから、思わず親近感を感じてドキッとしてしまう空気感、未だかつてないほど大人びた表情まで、テンションの異なるランジェリーシーンも披露している。
そして日向坂46から卒業することを発表した河田が、デビュー8周年の今の想いを語るロングインタビューを特別収録。アイドルに憧れてオーディションへの参加を決めたあの日から、日向坂46を卒業することを決めた今、そして、そこからつながる未来予想図までを等身大の言葉で語るロングインタビューを収めている。
写真集公式X（@hina2ndphoto）も開設。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新予定。
【河田陽菜コメント】
本日情報解禁となりました、河田陽菜の2nd写真集。人生の中で大きなできごとになりました。そもそも海外旅行にあまり興味がなかった私ですが、デンマークの街並みがどこもとても素敵で、スタッフのみなさんも現地のみなさんも本当にあったかくて。撮影中はほぼ旅をしているような気分で、撮影が終わったときには寂しくなるくらい楽しい時間を過ごすことができました。この写真集にはそんな私の心からの笑顔がたくさん詰まっています。アイドル人生の中でくだけすぎる瞬間ってあまりないと思うんですけど、自分でも驚くくらい心を許してカメラの前で過ごすことができたので、今まで見たことのないような“河田陽菜”をお披露目できているはず。私と一緒に北欧を旅している気分で、そばにおいていただけたらうれしいです。
【プロフィール】河田陽菜(かわた・ひな)
2001年7月23日生まれ。しし座。山口県出身。B型。身長154.5センチ。愛称は“おひな” “KAWADAさん”。
2017年、「けやき坂46（ひらがなけやき）追加メンバーオーディション」に16歳で合格。雑誌やグラビアでも透明感が高く評価され、多くの表紙を飾る。日向坂46としてはシングルの表題曲だけでなく、ユニット楽曲やライブパフォーマンスでも存在感を発揮。「ガラス窓が汚れてる」「You’re in my way」「43年待ちのコロッケ」などでセンターを務めた。
【写真集カット3点】もん絶…奇想天外な可愛さを放つ河田陽菜
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
また、家具やインテリアのデザインで名高いデンマークならではのスタイリッシュなビーチやプールでは、水着シーンにもトライ。さらにロマンティックなシチュエーションから、思わず親近感を感じてドキッとしてしまう空気感、未だかつてないほど大人びた表情まで、テンションの異なるランジェリーシーンも披露している。
そして日向坂46から卒業することを発表した河田が、デビュー8周年の今の想いを語るロングインタビューを特別収録。アイドルに憧れてオーディションへの参加を決めたあの日から、日向坂46を卒業することを決めた今、そして、そこからつながる未来予想図までを等身大の言葉で語るロングインタビューを収めている。
写真集公式X（@hina2ndphoto）も開設。“おひな”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新予定。
【河田陽菜コメント】
本日情報解禁となりました、河田陽菜の2nd写真集。人生の中で大きなできごとになりました。そもそも海外旅行にあまり興味がなかった私ですが、デンマークの街並みがどこもとても素敵で、スタッフのみなさんも現地のみなさんも本当にあったかくて。撮影中はほぼ旅をしているような気分で、撮影が終わったときには寂しくなるくらい楽しい時間を過ごすことができました。この写真集にはそんな私の心からの笑顔がたくさん詰まっています。アイドル人生の中でくだけすぎる瞬間ってあまりないと思うんですけど、自分でも驚くくらい心を許してカメラの前で過ごすことができたので、今まで見たことのないような“河田陽菜”をお披露目できているはず。私と一緒に北欧を旅している気分で、そばにおいていただけたらうれしいです。
【プロフィール】河田陽菜(かわた・ひな)
2001年7月23日生まれ。しし座。山口県出身。B型。身長154.5センチ。愛称は“おひな” “KAWADAさん”。
2017年、「けやき坂46（ひらがなけやき）追加メンバーオーディション」に16歳で合格。雑誌やグラビアでも透明感が高く評価され、多くの表紙を飾る。日向坂46としてはシングルの表題曲だけでなく、ユニット楽曲やライブパフォーマンスでも存在感を発揮。「ガラス窓が汚れてる」「You’re in my way」「43年待ちのコロッケ」などでセンターを務めた。