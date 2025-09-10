ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡¢´é½Ð¤·¤¬ÏÃÂê¤Î¼¡½÷¡Ö¥Æ¥ó¥½¥óÇú¥¢¥²¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬8Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£´é½Ð¤·¤¬ÏÃÂê¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´é½Ð¤·¤¬ÏÃÂê¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Î¼¡½÷
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È9ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£Instagram¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëçý³ðºÚ¤µ¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²£´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¼¡½÷¤Î¡Ö¥Æ¥ó¥½¥óÇú¥¢¥²¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡9·î4Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼¡½÷¤Ï¡¢¤¢¤È¤Ò¤ÈÂ©¤ÇÉü³è¡×¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëçý³ðºÚ¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡Ö1½µ´Ö¤ÎÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¡¢¥Æ¥ó¥½¥óÇú¥¢¥²¼¡½÷¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿çý³ðºÚ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë