サッカー国際親善試合

サッカー日本代表は9日（日本時間10日）、米コロンバスでアメリカ代表との国際親善試合に臨んだ。現地からの中継を観戦したサッカーファンは、デジタル広告に視線が集中。お馴染みの日本企業の文字が映り込む場面もあり、X上では「気になって試合に集中できん笑」と、話題を呼んでいた。

ピッチ外の“5文字”が視線を奪った。米国遠征中の森保ジャパン。米オハイオ州Lower.comフィールドのデジタル広告で、黄色く目立っていたのは回転寿司チェーン店「かっぱ寿司」。試合中の中継映像では、バックスタンド側の中央付近に2つ並んで堂々と登場していた。

NHKBSやU-NEXTでもはっきり映っていたため、朝から観戦していたサッカーファンは、チラチラと映っていた「かっぱ寿司」のデジタル広告に視線が集中。X上では「かっぱ寿司の広告目立つなあ笑」「映るたびに読んでまうかっぱ寿司」「かっぱ寿司が気になって 試合に集中できん笑」「かっぱ寿司たべたくなるな…」「かっぱ寿司の幕が気になりすぎるw」「ヴァーチャルサイネージ宣伝効果あるな…朝から食べたくなってる…」と、思わず反応する声が続出していた。

森保一監督率いる日本は、前半30分に先制点を献上。後半もさらに失点を喫し、0-2で敗戦。スコアレスドローに終わった6日（同7日）のメキシコ代表戦を含め、2戦無得点で米国遠征を終えた。



（THE ANSWER編集部）