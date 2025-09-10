½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼23ºÐ¡¦º´Æ£½ÊÇµ¤¬¡Ö¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤Î¸å¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬¹âÉ¾²Á
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥·¡¼¥º¥óÁí³ç²ñ¸«
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤¬10Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÁí³ç¡£¥Á¡¼¥à¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÀî¿¿Í¤¼ç¾¡¢º´Æ£½ÊÇµ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤Ë´ÆÆÄ½¢Ç¤¡£ºÇ½é¤Î¡È»Å»ö¡É¤Ï¼ç¾¤òÁª¤Ö¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤¿ÀÐÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ç¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½ÅÍ×¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤ÏÈà½÷¡ÊÀÐÀî¡Ë¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢ÀÐÀî¤âÁª¼ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Î»¿¼¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤Îº´Æ£¤â¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Î1¿Í¡×¤È»Ø´ø´±¡£ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤¿¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤¬ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¸½Ìò°úÂà¡£¡Ö¸Å²ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òËä¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸Å²ì¤Î¸å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀÐÀî¡¢º´Æ£¤â´Þ¤á³ÆÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤ò¿¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë