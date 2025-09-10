日向坂46卒業発表の河田陽菜、2nd写真集決定 水着シーン・大人びたランジェリーショットも収録
【モデルプレス＝2025/09/10】日向坂46の河田陽菜が、11月11日に2nd写真集「タイトル未定」（竹書房）を発売することが決定。あわせて、先行カットが解禁された。
【写真】日向坂46河田陽菜、笑顔が眩しいスウェット姿
河田は、日向坂46（加入時はけやき坂46）に2期生として加入。ちょっぴり天然で、ステージでは圧倒的なパフォーマンス力を発揮し、デビュー以来オリジナルの存在感を放ってきた。本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。
まるで絵本の中に飛び込んだような北欧の街・コペンハーゲンを舞台に、のびのびと過ごす“おひな”の小動物のように可愛らしいしぐさと表情も収録。2人きりで旅をしたかのような気分に浸ることができる。また、デザインの街ならではのおしゃれなシチュエーションで水着シーンにもトライ。家具やインテリアのデザインで名高いデンマークならではのスタイリッシュなビーチやプールをホッピング。そのおしゃれな背景に負けないくらい輝く“おひな”の表情とボディラインのフュージョンは見どころだ。さらに、未だかつてないほど大人びた表情や、テンションの異なるランジェリーショットも公開される。
アイドルに憧れてオーディションへの参加を決めたあの日から、日向坂46を卒業することを決めた今、そしてそこからつながる未来予想図までを、等身大の言葉で語るロングインタビューを収録。加入当時から応援し続けてきた人も、この写真集で彼女に出会った人も心に温かいものを感じる“ポカポカ”のエピソードがたっぷり収録されている。
発売にあたり、河田は「アイドル人生の中でくだけすぎる瞬間ってあまりないと思うんですけど、自分でも驚くくらい心を許してカメラの前で過ごすことができたので、今まで見たことのないような“河田陽菜”をお披露目できているはず。私と一緒に北欧を旅している気分で、そばにおいていただけたらうれしいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
本日情報解禁となりました、河田陽菜の2nd写真集。人生の中で大きなできごとになりました。そもそも海外旅行にあまり興味がなかった私ですが、デンマークの街並みがどこもとても素敵で、スタッフのみなさんも現地のみなさんも本当にあったかくて。撮影中はほぼ旅をしているような気分で、撮影が終わったときには寂しくなるくらい楽しい時間を過ごすことができました。この写真集にはそんな私の心からの笑顔がたくさん詰まっています。アイドル人生の中でくだけすぎる瞬間ってあまりないと思うんですけど、自分でも驚くくらい心を許してカメラの前で過ごすことができたので、今まで見たことのないような“河田陽菜”をお披露目できているはず。私と一緒に北欧を旅している気分で、そばにおいていただけたらうれしいです。
書名：日向坂46 河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）
撮影：SAKAI DE JUN
発売：竹書房
発売予定日：2025年11月11日（火）
体裁：オールカラー168ページ／A4変形
特典：ポストカード6種類中1点封入
【Not Sponsored 記事】
◆河田陽菜、2nd写真集決定
◆河田陽菜、デビュー8周年の想い語るロングインタビューも
◆河田陽菜コメント
◆写真集概要
