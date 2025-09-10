アグニ・フレアは、少人数チームによる新作、超対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』を、2025年秋にNintendo Switch／PlayStation(R)4／PlayStation(R)5向けに世界同時(※一部地域を除く)リリース。

アグニ・フレア『SHIKA-Q』

・ジャンル ：超対戦パズルゲーム

・プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation(R)4／PlayStation(R)5

・発売時期 ：2025年秋配信予定

・価格 ：未定(後日発表)

・バトルパス価格 ：未定 スタンダード／プレミアムの2種(後日発表)

・販売地域 ：全世界同時配信予定(※一部地域を除く)

※中国・ロシアでの配信予定はなく、

台湾についてはニンテンドーeショップのオープン時期に準じます。

その他、各プラットフォームの状況により配信対象外となる場合があります。

・販売形態 ：ダウンロード専用

アグニ・フレアは、少人数チームによる新作、超対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』を、2025年秋にNintendo Switch／PlayStation(R)4／PlayStation(R)5向けに世界同時(※一部地域を除く)リリースします。

『SHIKA-Q』は、10×10のボード上でリンクを繋ぎ、超高速で攻防を繰り広げる超対戦パズルゲームです。

プレイヤーの操作を彩るのは、試合そのものを象徴する“Music”。

従来のBGMにとどまらず、試合の緊張感を支える歌唱楽曲が、未体験の没入感を生み出します。

『SHIKA-Q』プレイ画面(1)

【ゲームの特徴】

・戦略×超高速×対戦

10×10のボードを舞台に、リンクを繋いで互いに攻防する、瞬時の判断が勝敗を決する、超対戦パズルゲームです(オンライン対戦あり)。

・Musicがプレイ体験の中心に

バトルの盛り上がりを支えるのは“Music”、試合そのものを象徴する存在として設計されています。

各テーマに合わせたキャラクターソングが用意されており、戦いの緊張感と一体となってプレイヤーを熱く駆り立てます。

・多彩なMusic展開

チャレンジモード(一人用)：レベルアップとともに変化する 全20曲

バトルパス ：2種×5テーマ、キャラクターをイメージした 全10曲

・キャラクターと世界観

個性豊かなキャラクターが登場。

初報では一部キャラクターを公開、残りは続報で発表予定。

・オンライン機能

ランクマッチやシーズン制バトルパスを搭載し、継続的に楽しめる環境を提供。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10×10のボード上でリンクを繋ぎ、超高速で攻防を繰り広げる超対戦パズルゲーム！アグニ・フレア『SHIKA-Q』 appeared first on Dtimes.