水上恒司・山下美月・宮舘涼太、キャスト陣が織りなす“化学反応”「火喰鳥を、喰う」新たなメイキングカット解禁
【モデルプレス＝2025/09/10】俳優の水上恒司が主演を務める映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日全国公開）より、新たなメイキングカットが到着した。
【写真】水上恒司＆スノ宮舘涼太、サプライズに笑い崩れる
久喜家の先祖の死をめぐるミステリーの入り口から謎と怪異が交錯する、誰も予想だにしない先読み不能な衝撃的展開はさることながら、主演を務める水上、そして共演の山下、宮舘ら、飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍を見せるキャスト陣の初共演でも注目を集めている本作。そんな本作で主人公・雄司役を務めているのが、水上。水上演じる雄司は、真面目な人柄で、妻・夕里子への深い愛を滲ませるキャラクターだ。
信州の田舎で夕里子と穏やかな日常を送っていた雄司だったが、頻発する怪異の謎を探るうちに自らも翻弄されていく姿を、振り幅の広い演技で魅せている。水上は監督、プロデューサー陣と密に会話を重ねながら物語への理解を深め、役作りに取り組んでいたという。そんな水上の印象を「真面目で責任感のある方」と話すのは、本作で初共演を果たした宮舘。「現場でもスタッフの皆さんに率先して話しかけているのを目撃しましたし、それによってときに盛り上げ、ときに締めて、現場にメリハリを作り上げてくれていました」と現場での様子を明かしている。
雄司の妻・夕里子を演じたのは、乃木坂時代から高い演技力に定評のあった山下。どこか影のあるようなミステリアスな雰囲気を醸し出すキャラクターだが、夕里子を演じる上で「雄司と北斗の狭間にいて、どちらからも引っ張られている」のだと考えたという山下。「夫についていきたいと思いつつ、どこかで北斗に共鳴してしまう。感情としてはその2人にずっと揺さぶられている状態。いろんなものを抱えている女の子なので、情を抑えようと思いつつ、北斗の行動によって情緒が乱れていくところもあって」と付け加える。本編では北斗のような特殊な感覚を持ち合わせ大学時代には何か関係があったことを匂わせる。田舎で静かに暮らすことを望む夕里子の複雑な感情を表現できるよう意識したことを後に明かしている。
そして劇中でもひときわ強いインパクトを放つ北斗総一郎を演じたのが、宮舘だ。怪異の謎を解き明かすべく、一同は超常現象専門家である北斗の力を借りることになるが、このキーマンの登場により物語は大きく動き出していく。意外にも単独で映画に出演するのは今回が初となった宮舘。この重要な役どころを宮舘に託すきっかけとなったのは、外連味がありながらもナチュラルな芝居もこなし、高潔な空気をも併せ持つ、宮舘自身のキャラクターが大きな決め手となったという。プロデューサーの横山は「彼のポテンシャルを、パブリックイメージも含めて活かしていただければと思いました」と起用理由について明かしている。雄司と夕里子の間に割って入ってくる北斗には“異物感”が表現できるよう、監督と芝居の方向性についての話し合いを重ねながら、北斗というキャラクターを創り上げた。水上、山下、宮舘。3人が魅せる演技の絶妙なバランスは、一体どのような化学反応を生み出すのか。
「第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞」大賞・受賞作である原浩氏による「火喰鳥を、喰う」（角川ホラー文庫）を原作とした本作。監督を務めるのは、映画『空飛ぶタイヤ』（18年）、『シャイロックの子供たち』（23）などを手がけた本木克英氏。脚本は『ラーゲリより愛を込めて』（22）や『ディア・ファミリー』（24）などの林民夫が手がける。（modelpress編集部）
◆水上恒司・山下美月・宮舘涼太が織りなす化学反応
◆水上恒司主演「火喰鳥を、喰う」
