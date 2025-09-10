東貴博、1歳次女との2ショット公開 歴史的場所へのデビュー報告「私のおじいちゃんの代から4代続いて」
【モデルプレス＝2025/09/10】お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が、9月10日までにオフィシャルブログを更新。1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんを東京・浅草花やしきに初めて連れて行ったことを報告し、親子でのショットを複数公開した。
【写真】東貴博、1歳次女との2ショット
8日、東は「デビューしました！」と題してブログを更新。「もか様、デビューしました！ どこだかわかる？」と切り出し、「正解は浅草花やしきやっと連れて来れた」と嬉しそうに明かし、鬼のお面の前で驚いた表情を見せる東や、ベビーカーに座る次女とのツーショット、園内のフォトスポットで笑顔を見せる父娘の様子など、次女と一緒に園内を楽しむ姿を公開した。
浅草花やしきについて「うたもそうだけど、私のおじいちゃんの代からだから4代続いて来れる遊園地ってなかなかないよね もう余裕で100年以上の歴史があるのよ 常にある安心感」と感慨し、「ちっちゃい子が乗れるのもたくさんある メリーゴーランド最高！スワンボートも楽しい〜！」と白い馬のメリーゴーランドにまたがる次女の微笑ましい姿や、抱っこされながら日差しの中で楽しむ姿とともに、親子で楽しんだアトラクションを振り返った。
さらに、「他にもたくさん 屋内施設もあるからしっかり涼しいはっきり言って敷地が狭いから移動も少ないし日陰も多い 風も抜けるしね おじいちゃんおばあちゃんを連れて行くのもいいし小さい子の親も楽なのよ あんまり歩かなくていい 暑い日は特に助かるね」と子連れや三世代での来園の魅力を紹介。最後は「安パパも喜んでたわ また連れてこ〜」と再訪を誓い、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「花やしきデビューおめでとう」「4代続いて来てるのすごい」「いい天気でよかった」「お顔は見えないけど楽しいのがわかります」「パパも楽しそう」「お疲れ様」などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
