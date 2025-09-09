井桁弘恵、日テレ連ドラ初主演決定 “地獄のような三角不倫”描く【そこから先は地獄】
【モデルプレス＝2025/09/09】日本テレビは、火曜プラチナイト枠【ドラマDEEP】にて「そこから先は地獄」（毎週火曜24時24分〜24時54分／TVer・Huluにて毎話放送後配信）を10月7日より放送決定。女優の井桁弘恵が同局で連続ドラマ初主演を務める。
2024年4月から火曜プラチナイト枠は2段編成となり、ますますパワーアップ。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにした「ドラマDEEP」。話題作を連発する同枠で「肝臓を奪われた妻」「どうか私より不幸でいて下さい」「3年C組は不倫してます。」「いきなり婚」「完全不倫」などを放送してきたが、続く第6弾が発表された。
純粋で、真面目で「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた。そんな彼女が出会ったのは、妻からの暴力に苦しむ美しい男性・城内涼。「彼を救いたい」そんなお節介な気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は地獄のような不倫関係へと堕ちていく。夫への愛情を暴力でしか表現できない、DV妻。既婚者マッチングアプリに手を出す、不倫夫。妻を下に見る、モラハラ美容外科医。夫への復讐として不倫相手の子を“托卵”しようとする、トロフィーワイフ。歪んだ愛でも良い、狂った愛でも良い、傷ついてもいい、ただ誰かに愛されたかっただけ。三組の夫婦による、地獄のような三角不倫。そして、誰かが死ぬ。
モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく姿を描く、この秋、最も刺激的な不倫ドラマが幕を開ける。矢嶌莉沙役を演じるのは井桁。トークバラエティー番組「おしゃれクリップ」のMCを務めるほか、ドラマや映画にも多数出演し、多岐にわたる分野で活躍する彼女が今回日本テレビ系連続ドラマで初主演を務める。
莉沙は、生命保険会社勤務で、大手不動産会社勤務の夫と結婚して3年、都内のマンションで2人暮らし。お互い仕事も順調で生活は安定、折り畳み傘を常に持ち歩く優等生タイプだ。30代を目前に妊活を開始するが、いまだ成果なし。夫との関係は義務的な妊活のせいでギクシャクし、少し不安を感じているという役どころだ。
本作の出演について、井桁は「今まで、明るい作品、ポジティブな作品、様々な作品をやらせていただきました。でも、今回の台本を読んでいて、ずっと胸騒ぎがしています…。この作品に携わって、自分の心身がどんな影響を受けるのか？私生活も雰囲気が変わっちゃうのかな？というくらいの衝撃を受けました」とコメント。「自分にできるのかなという不安はありますけれど、そこを超えた先に、“その地獄の先”に何があるのか興味が湧いて、ぜひ挑戦したいなと思いました」と意気込みを語った。（modelpress編集部）
ー この作品のオファーを受けた時の気持ちは？
主演を務めます井桁弘恵です。今まで、明るい作品、ポジティブな作品、様々な作品をやらせていただきました。でも、今回の台本を読んでいて、ずっと胸騒ぎがしています…。この作品に携わって、自分の心身がどんな影響を受けるのか？私生活も雰囲気が変わっちゃうのかな？というくらいの衝撃を受けました。「そこから先は地獄」というタイトルを聞いただけで内容もハードなんだろうな、きっとそれを演じる私もハードになるんだろうなと。自分にできるのかなという不安はありますけれど、そこを超えた先に、“その地獄の先”に何があるのか興味が湧いて、ぜひ挑戦したいなと思いました。
ー 役への思い、役の見どころ
私はまだ未婚ですけれど、結婚する人はみんな、「自分は不倫するはずはない」と思ってるのではないでしょうか？物語の冒頭、莉沙はその一般的な感覚、結婚した人の感覚に近いと思います。理性を保って、夫婦とはこうあるべきだ、私はこうあるべきだ、こうなりたい、こうありたいという、真面目な女性が、いろいろな出会いや、状況の変化を通して、自分の守っていたものが少しずつ壊れていく。「そう思っていた自分」と、「そうじゃない方向に心が進んでしまう自分」と、自分自身にも悩んでいる莉沙の姿が台本を読んで感じられました。愛や恋は、自分の理性じゃどうにもならない部分もたくさんある。共感されてしまっていいのかわからないですけれど、共感してしまうような、つい「わかる！」って思ってしまうような、そんなキャラクターです。ここまで翻弄されていく役は経験がないので、準備はしすぎずに、そのまま飛び込んで、どこにでも柔軟に対応できるような心構えを準備しています。ブレーキをかけずに、どんどんやれたら、そう思っています。
ー このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
この作品は、モラハラ、不妊、妻からのDVなど、ハードな要素が詰まっています。見てる方が刺激を受けながら、夫婦関係や人間関係、何かを考えるきっかけになる作品になればと思います。ぜひ火曜日の深夜、刺激をもらいに来てください！
