韓国メディアが、大リーグのロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の采配に不満を示した。

「右投手先発なのになぜスタメン落ち」

ドジャースは2025年9月10日（日本時間）、ホームのドジャー・スタジアムでコロラド・ロッキーズと対戦。韓国出身のキム・ヘソン内野手（26）は、スタメンから外れた。

複数の韓国メディアがキムのスタメン落ちを速報した。

地元メディア「OSEN」（ウェブ版）は、「まさか、キム・ヘソンが消えた...右投手先発なのに、なぜラインナップから外れたのか」とのタイトルで速報した。

ロバーツ監督は、これまで相手先発投手が左投げの際に、左打者のキムをスタメンから外すことが多く、主に右投手が先発したときにスタメンで起用してきた。この日のロッキーズの先発ヘルマン・マルケス（30）は右投げだけに、不満が募ったようだ。

スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「ロバーツ監督は容赦ない キム・ヘソンまたもスタメン落ち、前日コロラド戦での2打数無安打の余波か」などのタイトルで記事を公開した。

記事では「デーブ・ロバーツ監督の態度が冷たく変わった」と書き出し、チームの現状を踏まえてキムの起用法に言及した。

「ロバーツ監督の余裕が消えた」

「『スーパーユーティリティ』キム・ヘソンに対する好意的な視線はもう残っていない。シーズン終盤、ナショナルリーグ西地区1位維持に危機を迎えて以来、デーブ・ロバーツ監督の余裕が消えたためと見られる。今では少しでも監督が『ダメだ』と思えば、思い切って外したり、先発から外したりしている」

キムは7月中旬に左肩を痛め、7月30日に負傷者リストに入った。

米メディアの報道によると、キムは左肩を痛めたままプレーを続け、この影響で打撃不振に陥ったという。キムは7月下旬から極度の打撃不振に陥り、三振が急増していた。

9月2日に大リーグに復帰。5日のピッツバーグ・パイレーツで復帰後初のスタメン出場を果たし、「7番・セカンド」で4打数無安打1三振だった。

8日のボルティモア・オリオールズ戦でも「2番・セカンド」でスタメン出場。4回の第2打席で、オリオールズ先発の菅野智之投手（35）から内野安打を放ち、復帰後初安打を記録した。

9日のロッキーズ戦では、2打数無安打2三振と精彩を欠いた。直近4試合では、11打数5三振と、三振が目立っている。