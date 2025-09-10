パケ可愛いーーーッッ♡【マクドナルド】今食べたい「新商品」をチェック！

毎年話題の「月見シリーズ」が今年も【マクドナルド】から登場！ 今回は、注目の新作2つをご紹介します。気になっている方は、販売期間が終わる前にぜひチェックしてみてください。

トマト感UPでおいしさ進化！「チーズ月見」

毎年登場する「チーズ月見」が、今年はソースをリニューアルして再登場。@ftn_picsレポーターHaruさんによると、「使用されているトマトクリーミーソースが8年ぶりにリニューアル」されており、トマトとマヨの風味をより楽しめるとのこと。同時発売の「月見バーガー」とは異なる、チーズの濃厚さとまろやかさのバランスも魅力です。

あまじょっぱさがクセになる「あんバターとおもちの月見パイ」

秋のスイーツ枠として登場した「月見パイ」シリーズの新作、「あんバターとおもちの月見パイ」。レポーターHaruさんによると、「サクッとしたパイと薄くて柔らかなおもち、つぶ感のあるあんこが一緒になっていて食感もいい感じ◎」とのこと。筆者も実食したところ、ほんのり塩味が甘いあんこと見事に調和し、あと引く味わいに。軽めのおやつとしても満足できました！

