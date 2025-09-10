アーティスト「KUROMI」のメジャーデビュー曲・第2弾「KUROMI♡Profile」のMVが配信スタート！

「ただただ楽しみながら作った」という重盛さと美さんが初の楽曲提供を行った、「KUROMI」の奥深さと魅力がたっぷり詰まった曲です☆

サンリオ「クロミ」メジャーデビュー曲第2弾「KUROMI♡Profile」

【配信情報】

楽曲タイトル：KUROMI♡Profile

歌：KUROMI

作詞：重盛さと美

作曲：重盛さと美 / MAPLE HONEY

編曲：MAPLE HONEY

配信開始日：2025年9月10日(水)0:00

配信URL：https://tf.lnk.to/KUROMI_Profile

【MV情報】

MV配信URL ：https://youtu.be/-XpAW0jXA10

MV公開日時 ：2025年9月9日(火)20時

2025年に20周年を迎えた「クロミ」がアーティスト「KUROMI」として10月にTOY’S FACTORYよりメジャーデビュー！

それに先駆けて、第2弾楽曲「KUROMI♡Profile」のミュージックビデオが、KUROMI/クロミ公式YouTubeチャンネルにて公開されています。

楽曲配信ジャケット

さらに、各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて、楽曲の配信もスタートしました。

「KUROMI♡Profile」は、セルフプロデュース力を武器に音楽シーンでも支持を集める重盛さと美さんが初の楽曲提供を、MAPLE HONEYさんが作曲・編曲を手がけました。

「KUROMI」のありのままの自分の姿とちょっぴり素直な気持ちを綴ったリリックと、重厚なサウンドにのせた力強いラップとポップなメロディーを備えた楽曲。

本楽曲は2025年10月22日(水)発売の1st EP「KUROMI IN MY HEAD」に収録予定です。

MVでは、KUROMIの“プロフィール”をテーマに、プロフィール帳を書きながら自分と向き合っていく「KUROMI」を描いています。

クールからガーリーまで様々なテイストの衣装に身を包み、泣いたり笑ったりいつも素直に自分を表現する「KUROMI」らしさが詰まったMVとなっています☆

作詞・作曲を担当した重盛さと美さんからのコメント

KUROMIちゃんメジャーデビューと20周年おめでとうございます☆

これまで楽曲提供はした事なかったのですが、

まさかのKUROMIちゃんということで、

珍しく前のめりで「やります!」と言いました(笑)

私の何かが、ピン!と来たらしく、

打ち合わせする前にもうサビが降りてきました。。。

すみません(笑)

そして5曲入りのEPの1曲と聞いたので、

「よし!ちゃんとした曲は他の人に任せて、自分は思いっきり自由にやりたい事しようっ!」と、ただただ楽しみながら作らせていただきました。

すみません(笑)

でも結果、KUROMIちゃんの奥深さと魅力がたっぷり詰まった曲になったと思います!!

自分が歌う曲じゃないからこその自由度と、

KUROMIちゃんだから届く言葉やメロディの厳選が、

本当に楽しかったです!

詰め込みすぎず、語りすぎず、

読ませない、飽きさせない☆

を徹底しました!

そして作りながら、

あたらめてKUROMIちゃんはすごいなと思いました!

KUROMIちゃんならでは、

そして重盛さと美ならではの楽曲、

「KUROMI♡Profile」是非お楽しみください!

ありがとうございました!

プロフィール

めちゃ×2イケてるッ!「新メンバーオーディション」で合格しバラエティを中心に活動中。

2020年のコロナ禍にアップした動画をきっかけに、 仲の良いタレントの礒部希帆さんと一緒に音楽活動を楽しみながら行っています。

最近ではユービーアイソフト「レインボーシックス」のJapan Community Song「Rainbow 6(feat.友達)」をリリースするなど、 意外とグローバルに活動中です。

「KUROMI♡Profile」歌詞（作詞：重盛さと美、作曲：重盛さと美 / MAPLE HONEY、編曲：MAPLE HONEY）

1.2.3 let’s go 目指す高み

2.3.4 根こそぎいただき

5.6.7 えーい！放つ輝き

my name is “KUROMI”s

PROFILE

PROFILE…

カッコイイ 黒色！

KAWAII KUROMI

「Yes！Yes！」

アタイはアタイ

このままで無双

無敵のSMILE

誰かの理想？

なんてなりたくない

ウダウダモヤモヤゴミ箱にgood-by

今日明日も忙しい夢がいっぱい

見た事ない未来が見たいの

おはようからおやすみまで

自由に描けるの夢

涙の日は手を握るよ

あなたがいれば常に(good days)

この世界が終わる日まで

「もっとちゃんとアタイを知って」

「これからもずっとずっと側にいて」

なんて言えないから

クールな顔してダンス

泣いてもまた笑う 守り続けるSMILE

クロミからのYELL きっとみんなYES！

退屈理屈とかはナンセンス

寂しい？なら食べようパフェ

一緒に居ればもうPERFECT

見た事ない未来が見たいの

おはようからおやすみまで

自由に描けるの夢

涙の日は手を握るよ

あなたがいれば常に(good days)

この世界が終わる日まで

1.2.3 let’s go 目指す高み

2.3.4 根こそぎいただき

5.6.7 えーい！放つ輝き

my name is “KUROMI”s PROFILE

PROFILE…

KUROMIのアーティストとしての「素顔」に迫るメイキング動画を、TikTokなどで公開中

クロミ公式TikTok：http://www.tiktok.com/@kuromi_project

KUROMIスタッフ公式X：https://x.com/kuromi_staff

KUROMI/クロミ公式YouTubeチャンネル：www.youtube.com/@kuromisanrioofficial6829

「KUROMI」のメジャーデビューに向けた軌跡を追うメイキング動画を、クロミ公式TikTokアカウントなど各種クロミ公式SNSで公開中です。

2025年8月28日(木)に、暑い中MV撮影を頑張るKUROMIの様子をおさめたメイキング編が公開されました！

1st EP「KUROMI IN MY HEAD」の収録曲とコンポーザー情報を公開！全5曲入り

価格：2,200円(税込)

発売日：2025年10月22日(水)発売 ※予約受付中

発売元：TOY’S FACTORY

アーティストデビュー初作品のEP「KUROMI IN MY HEAD」のトラックリストを公開。

全5曲入りの本作は、ありのままの自分を突き進む「KUROMI」自身を表現した作品で、ダンサブルなトラックから新たな魅力を感じられるアンニュイなナンバーまで幅広いラインナップです。

初ツアーの先行申込用紙封入特典付き！

「KUROMI IN MY HEAD」トラックリスト

1、KUROMI♡Profile (作詞：重盛さと美 作曲：重盛さと美 / MAPLE HONEY 編曲：MAPLE HONEY)

2、ハピハロ ︎ (作詞作曲編曲：真部脩一)

3、チューニングダンサー (作詞作曲編曲：かいりきベア)

4、Dolce Vita (作詞：Daoko 作曲：ケンモチヒデフミ / Daoko 編曲：ケンモチヒデフミ)

5、OHIRUNE DAY DREAM (作詞作曲編曲：lilbesh ramko)

メジャーデビュー第1弾楽曲「OHIRUNE DAY DREAM」も公開中

作詞・作曲：lilbesh ramko

配信URL：https://tf.lnk.to/OHIRUNE_DAY_DREAM

MV：https://youtu.be/iMwSKYHVkUE

メジャーデビュー第1弾楽曲「OHIRUNE DAY DREAM」のMVも配信中！

こちらも合わせてチェックしてみてください☆

KUROMI プロフィール

若い世代の女性を中心に絶大な人気を誇る「クロミ」が、2025年10月TOY’S FACTORYよりメジャーデビューし、本格的に音楽活動をスタート。

10月22日に1st EP「KUROMI IN MY HEAD」をリリース予定。

「誰もが自分史上最高の自分を目指せる世界」を作るため、音楽を通してさらに世界中へメッセージを広げていきます。

キュートでかっこいい、「KUROMI」の魅力がたっぷり詰まった曲＆MV！

アーティスト「KUROMI」のメジャーデビュー曲・第2弾「KUROMI♡Profile」は、2025年9月10日（水）より配信開始です。

