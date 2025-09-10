

『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』

11月1日（土）から３日（月・祝）の3日間、千葉・幕張メッセで開催される『テレビ朝日ドリームフェスティバル2025』に、INI、EVNNE、WEST.、ATEEZ、CUTIE STREET、NiziU、NEXZ、乃木坂46、≠ME、HANA、M!LK（50音順）の11組が出演することが決定した。

【写真】出演アーティスト別キービジュアル

1日（土）の出演が発表されたのは、以下の5組。

2024年のライブ動員数ランキング1位を獲得、著名アーティストから楽曲提供を受けながら、熱いパフォーマンスで観客を魅了する7人組アイドルグループ “WEST.“。

“KAWAII MAKER”をコンセプトに、原宿から世界へ独自の「かわいい」を発信中の8人組アイドルグループで、来月にはデビュー1周年ライブをぴあアリーナMMで開催予定の“CUTIE STREET“。

今年5月、味の素スタジアムにてデビュー13周年ライブを行うほか、「真夏の全国ツアー2025」の東京公演では、明治神宮野球場にて4日間の開催をし、常に進化し続ける注目のアイドルグループ“乃木坂46“。

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループであり、「＝LOVE」の姉妹グループとして2019年に誕生。今年2月にグループ最大規模となるさいたまスーパーアリーナ公演を成功させた “≠ME“。

BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT 『No No Girls』 から誕生した７人組ガールズグループで、今月８日に新曲「BAD LOVE」を配信した今話題沸の“HANA“

3日（月・祝）の出演が発表されたのは、以下の６組。

オリコン・Billboardなど数々の主要チャートで1 位を獲得するなど圧倒的な人気を誇り、出演日となる11月3 日はデビュー4 周年記念日当日という、貴重な日の出演になる“INI“。

今年4月のソウル公演を皮切りに、世界7カ国を単独コンサートツアーで回るほか、2nd,4th,そして最新の5th Mini Albumでは音楽番組1位も獲得。止まることを知らない“EVNNE “。

アメリカ最大の音楽フェスティバル「Coachella 2024」出演や N.Y.のスタジアム「Citi Field」でのライブを成功させ、今月13日より、史上最大規模の国内アリーナツアーを開催予定の“ATEEZ“。

ソニーミュージック×JYPの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」から誕生、2023年には韓国デビューも果たし国内外で幅広い人気を誇り、ミュージックシーンを席捲中の9人組ガールズグループ、”NiziU ”。

「Nizi Project Season 2」から誕生したJYPが送り出す“Stray Kids” 以来約6年ぶりのグローバル・ボーイズグループで、最新作のJapan 2nd EP『One Bite』がBillboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャート “Top Albums Sales” 初登場第1位を獲得、今年開催した初の全国ツアーでは45万人以上動員と大盛況だった“NEXZ”。

今年3月にメジャー2ndアルバム「M!X」をリリースし、リード曲「イイじゃん」がTikTokをきっかけにバイラルヒットを巻き起こし、SNSでの総再生数22億回を突破。年末からアリーナツアーを開催予定の”M!LK”。

第１弾と今回の発表を合わせ、計17組の出演アーティストが決定した。

残すは１日(土)に出演する１組のみ。最後のアーティストは近日発表予定。 11月１日（土）WEST. / CUTIE STREET / 乃木坂46 / ≠ME / HANA

and more11月２日（日）ano / クリープハイプ / SHISHAMO / sumika / 羊文学 / マルシィ

11月３日（月・祝） INI / EVNNE / ATEEZ / NiziU / NEXZ / M!LK

(五十音順)