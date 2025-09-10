本田雅人や中川英二郎などが参加！エリック・ミヤシロ『Blue Horizon』

ティースクエア・ミュージックエンタテインメントは、エリック・ミヤシロの15年ぶり通算6作目となる作品を2025年9月24日発売・配信を開始します。

エリック・ミヤシロ『Blue Horizon』

トランペッターとして数々のセッション・ワークを熟しながら、BLUE NOTE TOKYO ALL-STAR JAZZ ORCHESTRA、Super Brass Stars等を軸に吹奏楽、オーケストラ、学校の教師、クリニシャン、作曲家、アレンジャー、プロデューサー等枚拳に遑がない活動で培ってきた幅広い音楽性が本アルバムには随所に表れています。

参加ミュージシャンは、サックスに元T-SQUAREでお馴染みの本田雅人、トロンボーンにスライドモンスターズでジャンルを超えたアンサンブルを披露し、国内外で話題を呼んだ中川英二郎、ベースは国内外の著名なミュージシャンと共演し、「ミートたけし」名義でゲームストリーマーとしても活動する川村竜、ドラムスはバークリー音楽大学出身で、イラストレーターとしても活躍し、日本のフュージョン界を牽引する山本真央樹、そしてもう一人世界的なドラムサイト「ドラマーワールド」において世界トップドラマー500人の一人に選ばれ、アジア人としては神保彰に次ぐ二人目で女性ドラマーとして掲載された川口千里、ピアノは、高校生から渡米し、MMEA作曲コンクール最優秀賞、NextNotes全米作曲コンクール最優秀賞、JapanConnectsHollywood2020で第1位を獲得した新進気鋭ピアニスト中川就登等、ファーストコールと呼ばれるミュージシャンがこぞって参加しています。

スペシャルゲストには2018年に紫綬褒章を受賞したジャズピアニスト小曽根真氏、Maria Schneider、Wynton Marsalis Band、Roy Hargrove Bandなどで活躍した旧友トランペット奏者Greg Gisbertが参加。

人間業とは思えない怒濤のごとく押し寄せるホーンセクションと聴く者を圧倒する緊張感とスピード感溢れるリズムセクションが炸裂するエリック・ミヤシロのエナジェティックな世界を堪能下さい。

【Disc1】

1. Blue Horizon

2. Time Wizard

3. Beach Entry

4. North Shore Express

5. Catch The Rainbow

6. Turquoise Moon

7. Back Stage Pass

8. Spain

【Disc2】

・特典Blu-ray Disc

BLUE NOTE TOKYO ALL-STAR JAZZ OCHESTRA directed by ERIC MIYASHIRO LIVE VIDEO

Blue Horizon Album Commentary

■2025年9月24日発売／配信開始

品番：OLCH10033-34

価格：3.900円(税込)

CD/SuperAudioCD Hybrid 盤＆特典Blu-ray Disc付

■アナログ 30cmLP盤180g重量盤(完全生産限定盤)9月24日発売！

品番 ：OLAH-06

価格 ：4.950円(税込)

■Recording Data

＜「Beach Entry」,「Time Wizard」,「North Shore Express」「Back Stage Pass」＞

・エリック・ミヤシロ(Trumpet)

・Greg Gisbert(Trumpet On North Shore Express)

・本田雅人 (Alto,Tenor,Baritone sax)

・中川英二郎 (Trombone)

・中川就登 (Acoustic Piano,CP88)

・川村竜 (Bass)

・山本真央樹 (Drums)

・梶原順 (Guitar On Back Stage Pass)

＜「Blue Horizon」,「Catch The Rainbow」,「Spain」＞

・エリック・ミヤシロ (Trumpet,Flugelhorn)

・具志堅創 (Trumpet,Flugelhorn)

・山崎千裕 (Trumpet,Flugelhorn)

・宮城力 (Trumpet,Flugelhorn)

・本田雅人 (Alto sax, Flute)

・渡邉瑠菜 (Alto sax,Flute)

・小池修 (Tenor sax,Flute)

・米澤美玖 (Tenor sax,Flute)

・鈴木圭 (Baritone sax,Bass Clarinet)

・中川英二郎 (Trombone)

・藤村尚輝 (Trombone)

・高井天音 (Trombone)

・野々下興一 (Bass Trombone)

・宮本貴奈 (Acoustic Piano,CP88)

・川村竜 (Bass)

・川口千里(Drums)

＜「Turquoise Moon」＞

・エリック・ミヤシロ (PiccoloTrumpet,Flugelhorn)

・小曽根真 (Acoustic Piano)

