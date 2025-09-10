会話型購入機能「かんたんチャット購入」を導入！メディクック宅配弁当
メディクック宅配弁当
サービス内容： 冷凍弁当の製造、販売
宅配エリア ： 日本全国(一部離島を除く)
「メディクック宅配弁当」は、2024年9月6日のECサイトリニューアルから1周年を迎えました。
さらに使いやすいサービスを目指し、今回、「メディクックの透析弁当」専用ランディングページ(LP)を公開するとともに、購入利便性の向上を目的として会話型購入機能「かんたんチャット購入」を導入しました。
さらに、コラム『はじめての透析食―透析生活を支える、やさしい食事のヒント』を公開。
管理栄養士が透析食の基本を解説し、毎日の食事のコツや今日からできる実践ポイントを紹介して、無理のない食事管理の継続を後押しします。
■「メディクック宅配弁当」とは
メディクック宅配弁当は、長年医療機関で培った透析食の知見を活かし、高タンパク・低リン・低カリウム・低塩分に配慮した冷凍弁当を全国へ宅配しています。
■コンテンツ追加の背景と特長
1年間の運営を通じていただいたお客様からの要望や意見を受け、より使いやすいサービスを目指して以下の改善策を実施しました。
1. 透析弁当専用ランディングページ(LP)の公開
注文方法や食数、栄養情報など、メディクックの透析弁当について1ページ内で理解できる構成。
初めての方でも迷わず購入できます。
2. 「かんたんチャット購入」の導入
購入利便性の向上を目的として「かんたんチャット購入」を導入。
画面下のボタンからチャットを開始し、質問に答えるだけで商品の選択から決済まで完結します。
※機能は専用LPや商品ページ等で提供しています。
「かんたんチャット購入」質問にこたえて入力
3. コラム公開：『はじめての透析食―透析生活を支える、やさしい食事のヒント』
管理栄養士が透析食の基本をわかりやすく解説し、毎日の食事に役立つコツや今日からできる実践ポイントを紹介。
迷いの少ない献立づくりと継続的な食事管理を支援します。
透析食コラム
